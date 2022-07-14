نشست سران کشورهای گروه «I۲U۲» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نارندرا مودی نخست وزیر هند و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در اجلاس «I۲U۲» که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص بحران امنیت غذایی و مسائل مربوط به انرژی های تجدید پذیر بحث و گفتگو کردند.

به گزارش این رسانه، جو بایدن که در اراضی اشغالی به سر می‌برد، به همراه یائیر لاپید در این اجلاس شرکت کرد.

در بیانیه مشترک منتشره توسط کاخ سفید، هدف از این نشست «سرمایه گذاری‌ های مشترک در زمینه آب، انرژی، حمل و نقل، فضا، سلامت و امنیت غذایی و استفاده از مشوق های کارآفرینی جوامع برای مقابله با برخی از بزرگ ترین چالش‌ های پیش روی جهان با تمرکز بر سرمایه گذاری‌ های جدید» عنوان شده است.

در بیانیه فوق آمده است: روند عادی سازی روابط میان (رژیم) اسرائیل با کشورهای عربی و منطقه مورد حمایت قرار گرفته است. آمریکا بر حمایت خود از پیمان ابراهیم و دیگر موضوعات مرتبط با صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل تاکید می‌ کند.

همچنین امارات متحده عربی برای توسعه مجتمع‌ های غذایی یکپارچه و رفع آسیب‌ پذیری‌ های امنیت غذایی در جنوب آسیا و غرب آسیا مبلغ ۲ میلیارد دلار در هند سرمایه گذاری خواهد کرد.