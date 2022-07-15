به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید سعید غدیرخم آیین رونمایی از ترجمه انگلیسی کتاب «علم و دین در افق جهان بینی توحیدی» اثر مهدی گلشنی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در تالار اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

در این مراسم بجز مهدی گلشنی، سید حجت الحق حسینی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی حضور دارند و برای حاضران سخنرانی می‌کنند. این برنامه با همکاری جامعه المصطفی العالمیه، موسسه فرهنگی اکو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و انتشارات سفیر اردهال برگزار می‌شود.

عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند در روز و ساعت تعیین شده به تالار اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو ورودی کتابخانه ملی، مراجعه کنند.