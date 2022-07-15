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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۸

در آستانه عیدسعید غدیر خم؛

ترجمه انگلیسی «علم و دین در افق جهان بینی توحیدی» رونمایی می‌شود

ترجمه انگلیسی «علم و دین در افق جهان بینی توحیدی» رونمایی می‌شود

آیین رونمایی از ترجمه انگلیسی کتاب «علم و دین در افق جهان بینی توحیدی» اثر مهدی گلشنی یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در تالار اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید سعید غدیرخم آیین رونمایی از ترجمه انگلیسی کتاب «علم و دین در افق جهان بینی توحیدی» اثر مهدی گلشنی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در تالار اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

در این مراسم بجز مهدی گلشنی، سید حجت الحق حسینی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی حضور دارند و برای حاضران سخنرانی می‌کنند. این برنامه با همکاری جامعه المصطفی العالمیه، موسسه فرهنگی اکو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و انتشارات سفیر اردهال برگزار می‌شود.

عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند در روز و ساعت تعیین شده به تالار اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو ورودی کتابخانه ملی، مراجعه کنند.

کد مطلب 5538697

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