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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۶

پنجشنبه این‌هفته؛

اشعار آئینی ملک الشعرای بهار در کتابخانه ملی رونمایی می‌شود

اشعار آئینی ملک الشعرای بهار در کتابخانه ملی رونمایی می‌شود

اشعار آئینی ملک الشعرای بهار روز پنجشنبه ۳۱ شهریور توسط اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشعار آئینی ملک الشعرای بهار شاعر پر آوازه ایرانی که توسط نشر سلمان پاک روانه بازار نشر شده است، توسط اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پنجشنبه ۳۱ شهریور در محل اندیشگاه فرهنگی این سازمان رونمایی می‌شود.

در این مراسم که با حضور جمعی از ادیبان و فرهیختگان برگزار می‌شود، ویژگی‌های اشعار ملک الشعرای بهار و اشعار آئینی او توسط سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدرضا سنگری، احمد نادمی و مصطفی فاطمیان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، درگاه ارتباطی این سازمان با اندیشوران و نخبگان فرهنگی است و می کوشد تا ازطریق برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی در عرصه کتاب و اندیشه مانند رونمایی و معرفی آثار برتر حوزه نشر، بررسی پایان نامه‌های برجسته علمی، تجلیل و تقدیر از تلاش‌های اثرگذار و بزرگداشت چهره‌های ماندگار و معرفی آثار فاخر به الگو سازی و تدوین استانداردهای تولید و عرضه فکر و اندیشه بپردازد.

کد مطلب 5593225

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