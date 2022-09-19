به گزارش خبرگزاری مهر، اشعار آئینی ملک الشعرای بهار شاعر پر آوازه ایرانی که توسط نشر سلمان پاک روانه بازار نشر شده است، توسط اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پنجشنبه ۳۱ شهریور در محل اندیشگاه فرهنگی این سازمان رونمایی می‌شود.

در این مراسم که با حضور جمعی از ادیبان و فرهیختگان برگزار می‌شود، ویژگی‌های اشعار ملک الشعرای بهار و اشعار آئینی او توسط سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدرضا سنگری، احمد نادمی و مصطفی فاطمیان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، درگاه ارتباطی این سازمان با اندیشوران و نخبگان فرهنگی است و می کوشد تا ازطریق برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی در عرصه کتاب و اندیشه مانند رونمایی و معرفی آثار برتر حوزه نشر، بررسی پایان نامه‌های برجسته علمی، تجلیل و تقدیر از تلاش‌های اثرگذار و بزرگداشت چهره‌های ماندگار و معرفی آثار فاخر به الگو سازی و تدوین استانداردهای تولید و عرضه فکر و اندیشه بپردازد.