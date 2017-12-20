به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «استشهاد و ترجمه» روز سه شنبه ۵ دی با حضور جمعی از مترجمان و پژوهشگران حوزه صنعت ترجمه، در کتابخانه ملی برگزار می شود.

این نشست، دومین برنامه از سری نشست های دورهمی «تجربه گویه های ترجمه» است که با سخنرانی علیرضا خان جان همراه خواهد بود و هدف از برگزاری آن، توجه به اهمیت و جایگاه موضوع «استشهاد و ترجمه» در صنعت ترجمه و نیز طرح آسیب‌شناسی صورت گرفته توسط کارشناسان این حوزه، است.

علاقه مندان به حضور در این برنامه ملزم به پر کردن فرم ثبت نام هستند.

این نشست روز سه‌شنبه ۵ دی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار اندیشگاه کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، ورودی غربی برگزار می‌شود.