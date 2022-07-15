ششمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر در یاسوج به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این جشنواره در بخش اجرا و داوری از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه میزبان مردم استان و مسافران بود.
سعید طالبی پور ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: تمامی شبهای اجرای هنرها و آواها، موسیقی سنتی و استانی با استقبال خوب مردم استان مواجه شد.
طالبی پور با بیان اینکه در این جشنواره بیش از ۱۵ استان حضور داشتند، تصریح کرد: قریب به ۱٠٠ غرفه نمایشگاهی نیز به عرضه محصولات و تولیدات استانها پرداختند.
وی این جشنواره را یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی جنوب کشور دانست و بیان کرد: نمایش نوع سرپناههای عشایری، موسیقی و شاهنامهخوانی ادبیات بومی و فولکلور، پخت غذاهای محلی و نمایش صنایع دستی از جمله برنامههای این جشنواره بود.
وی ابراز داشت: همچنین صنایع دستی، سوغات و فرآوردههای دامی عشایر نیز در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.
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