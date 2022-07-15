محمود عباس: پس از ۷۴ سال اشغالگری زمان پایان اشغال فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و «جو بایدن»، بعدازظهر امروز (جمعه)، پس از دیدار با یکدیگر در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کردند.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ابتدا گفت: من به شما به عنوان میهمانی برای برقراری صلح در سرزمین صلح خوش آمد میگویم. ما با یکدیگر راههای حمایت از روابط دوجانبه و بازنگری زمینههایی را که واشنگتن میتواند برای ایجاد فضایی به منظور برقراری صلح عادلانه در آنها نقش ایفا کند، مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
محمود عباس اضافه کرد: ما در گفتگو با رئیسجمهور بایدن تأکید کردیم که نگرش ما بر پایه قطعنامههای بینالمللی و راهکار دودولتی است. پس از ۷۴ سال مصیبت، آوارگی و اشغالگری، اکنون زمان آن شده که اشغال به پایان برسد. کلید صلح در منطقه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین است.
عباس ادامه داد: صلح با پایان اشغالگری سرزمین فلسطین به پایتختی قدس شرقی با مرزهای ۶۷ برقرار میشود. ما خواستار بازگشایی کنسولگری آمریکا در قدس شرقی و حذف سازمان آزادیبخش فلسطین از لیست تروریستی هستیم. ما میخواهیم اشغالگری و تبعیض نژادی پایان یابد. ما به دنبال متوقفسازی شهرکسازیها و اقدامات خشنونتبار شهرکنشینان هستیم.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین گفت: ما میخواهیم قاتلان شهید شیرین ابوعاقله به سزای اعمالشان برسند. فرصت راهکار دودولتی برپایه مرزهای سال ۱۹۶۷ شاید تنها امروز فراهم باشد و ما نمیدانیم در آینده چه چیزی رخ خواهد داد.
محمود عباس بیان کرد: من برای برقراری صلح شجاعانه دستم را به سوی اسرائیل دراز میکنم و این همان چیزی است که از زمان توافق اسلو آن را ادامه دادیم. ما بر آمادگی خود برای همکاری با دولت آمریکا به منظور برقراری صلح برپایه قطعنامههای بینالمللی تأکید میکنیم.
عباس همچنین خطاب به بایدن اظهار داشت: صلح از فلسطین و قدس آغاز میشود و ما دستانمان را برای برقراری این صلح به سوی شما دراز میکنیم.
از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفت: به عنوان رئیسجمهور آمریکا پایبندی من به هدف راهکار دودولتی تغییر نکرده است.راهکار دودولتی وجود کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین را شامل میشود. هدف راهکار دودولتی شاید دور از دسترس به نظر بیاید؛ آن هم به علت محدودیتهایی که علیه فلسطینیها و مردم فلسطین اعمال شده است.
جو بایدن اعلام کرد: ناامیدی و یأس نمیتواند آینده ما را رقم بزند؛ حتی اگر زمینه برای دمیدن روح در مذاکرات فراهم نباشد. ما تلاش میکنیم تحرکات را برای دمیدن روح به فرایند صلح تقویت کنیم. باید به خشونتها پایان دهیم. شیرین ابوعاقله یک فلسطینی و شهروند آمریکا بود که در حال انجام کار در یک رسانه مستقل کشته شد. آمریکا به وظیفه خود در حمایت از انجام تحقیقات مستقل پیرامون کشته شدن شیرین ابوعاقله عمل خواهد کرد.
او همچنین گفت: قدس در نگرش فلسطینیها و اسرائیلیها برای تبدیل شدن به شهری که همه در آن زندگی کنند، از محوریت برخوردار است و قیمومیت اردن نیز مسئلهای اساسی است. من حمایت مالی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار دیگر از آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی را اعلام میکنم تا آنها به نقش تعیینکننده خود ادامه دهند. از تشکیلات خودگردان انتظار میرود که در تقویت نهادها، شفافیت و مبارزه با فساد نقشی اساسی ایفا کند. امیدوارم که این سفر من باعث پیشبرد گفتگوی تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت آمریکا شود.
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