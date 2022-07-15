زخمی شدن ۴ شهرک نشین صهیونیست در شرق نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، چهار شهرک نشین صهیونیست که صبح امروز جمعه به مقبره حضرت یوسف (ع) در شرق نابلس یورش برده بودند، هدف تیراندازی مبارزان فلسطینی قرار گرفتند.

کانال ۱۲ تلویزیونی رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که خودروی چهار شهرک نشین که به مجموعه آرامگاه یوسف (ع) در نابلس یورش برده بودند، هدف تیراندازی فلسطینی‌ها قرار گرفت و واژگون شد.

بنا به گزارش این رسانه عبری زبان، نظامیان رژیم صهیونیستی مراقبت‌های اولیه پزشکی را از این چهار شهرک نشین زخمی به عمل آورده و آنها را برای معالجه به بیمارستان اعزام کردند.

این در حالی است که منابع محلی فلسطینی اعلام کردند که یک شهرک نشین صهیونیست نیز صبح امروز در روستای «شوفه» در طولکرم با حمایت نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینی‌ها تیراندازی کرد که باعث زخمی شدن یکی از آنها و انتقال او به بیمارستان شد.