اجاره ۴۲ هتل در حج تمتع امسال برای زائران ایرانی در مکه و مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اسدزاده درباره فرایند اجاره مسکن، قراردادها، بهره برداری و.... گفت: واحد اسکان در عملیات حج به عنوان نخستین گروهی هستند که وارد عربستان میشوند؛ زیرا باید شرایط لازم را برای اجاره هتلها مطابق شاخصهای سازمان حج و زیارت انجام دهند.
مسئول واحد اسکان عملیات حج ۱۴۰۱ افزود: همچنین در زمان اجاره هتلها با واحدهای دیگر عملیات حج از جمله واحد حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، مرکز پزشکی و دیگر دست اندرکاران هماهنگی لازم را داریم.
وی با بیان اینکه در قراردادهای مسکن همه جزئیات و نقاط قوت و ضعف هتلها را در نظر میگیریم، گفت: با توجه به اهمیت این حوزه در رضایتمندی حجاج تقریباً تمام واحدهای ستادی با این بخش همکاری دارند و با دقت عمل این اقدام صورت میگیرد.
اسدزاده تصریح کرد: بخش دیگری که علاوه بر اسکان حجاج در هتلهای مکه و مدینه برعهده واحد اسکان قرار دارد، توزیع خیام و اسکان حجاج در مشاعر مقدسه است؛ مسئولیت پیگیری و اخذ نقشههای منا و عرفات از شرکت مطوفی حجاج ایران و توزیع بین هتلها و کاروانها از مسئولیتهای بخش اسکان حج و عمره سازمان است.
مسئول اسکان عملیات حج ۱۴۰۱ با اشاره به فعالیت «سامانه اسکان» زائران اظهار کرد: سامانه اسکان سامانهای است که اطلاعات مورد نیاز در خصوص هتلها در آن ذخیره میشود و به نوعی بانک اطلاعاتی ما برای اجاره هتلها در موسم حج است؛ این سامانه در دسترس ما قرار دارد و قطعاً در سنوات آتی از آن استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه در موسم حج تمتع امسال به دلیل اعلام دیرهنگام کشور میزبان بابت عملیات حج تمتع، نتوانستیم از این سامانه استفاده کنیم، تصریح کرد: همکاران ما در طول عملیات حج مشغول شناسایی هتلهای جدید و تکمیل بانک اطلاعاتیشان هستند. تمام اطلاعاتی که از هتلها دریافت میکنیم در سامانه جامع اسکان بارگذاری و بهروزرسانی میشود.
اسدزاده با بیان اینکه وظیفه مذاکره با مالکین، تکمیل بانک اطلاعاتی، ارزیابی هتلها از نظر کیفیت، گروه قیمتی و دریافت نقشه از وظایف ستاد اسکان حج است، گفت: عربستان سامانه نرمافزاری به نام مسار الکترونیکی ایجاد کرده که تمام کشورها باید اطلاعات هتلها را در آن سامانه وارد کنند؛ چرا که هتلها باید دارای استاندارد باشند و مجوزهای لازم در زمینههای آتشنشانی، سیستم آب و برق را اخذ کرده باشند تا در این سامانه ثبت شوند.
مسئول اسکان عملیات حج ۱۴۰۰ با بیان اینکه امسال در موسم حج تمتع به دلیل کاهش ظرفیت حجاج کشورمان تعداد هتلها را نیز کاهش دادیم، گفت: امسال با ۲۹ هتل در مکه مکرمه و ۱۳ هتل در مدینه منوره قرارداد بستیم.
وی با بیان اینکه بیش از نیمی از هزینههای حج به اسکان تعلق دارد گفت: ما نیز خدمات هتلها را به گروههای قیمتی مختلف تقسیم کرده ایم که در مدینه منوره چهار گروه قیمتی و در مکه مکرمه پنج گروه قیمتی در نظر گرفته شده بود.
اسدزاده در خصوص سرانه اسکان در مکه و مدینه گفت: طبق قوانین تعیین شده در عربستان سعودی سرانه متراژی هر زائر حدود چهار متر مربع تعیین شده است که البته کشورها فقط میتوانند از هتلها یا ساختمانهایی برای اسکان استفاده کنند که دارای مجوز و تاییدیه اسکان حجاج از مبادی رسمی باشد. همچنین بر اساس برنامهریزیها سقف جمعیتی در یک اتاق در مکه مکرمه چهار نفر و در مدینه منوره نیز تا پنج نفر بوده است.
وی بیان کرد: سرانه اسکان زائران در مشاعر مقدس نیز در منا یک متر و ۵۰ سانتی متر مربع به زائران اختصاص داده شد و در عرفات هم سرانه اسکان هر زائر امسال ۱۶۰ سانتی متر مربع بوده است.
اسدزاده همچنین به محدودیتهای تأمین مسکن در مدینه منوره اشاره کرد و افزود: به علت محدودیتهای شدید در تأمین محل مسکن در مدینه منوره، مدت اقامت در این شهر از پنج لغایت شش روز تعیین شده و تاریخهای ورود و خروج هر ساختمان و هتل نیز از قبل بر اساس اجاره هتلها تعیین گردیده است.
اسدزاده با اشاره به وضعیت اسکان در مدینه منوره اظهار کرد: بهدلیل عدم ساخت و ساز هتلهای جدید در مدینه منوره و محدودیتهای موجود در این رابطه، کیفیت هتلهای مکه مکرمه بالاتر از مدینه منوره است اما سعی شده در این شهر نیز از هتلهای نزدیک به حرم و در شأن زائران عزیز استفاده شود.
مسئول اسکان عملیات حج ۱۴۰۱ درباره مشکل آسانسور حجاج در هتلها طی موسم حج گفت: با توجه به اینکه رفت و آمدها حجاج بیشتر کاروانی است و همه در زمانهای یکسان به حرم مشرف یا به رستوران میروند. در ساعات پیک جمعیتی هتل آسانسورها نمیتوانند خدمات لازم را ارائه کنند. البته مدیران مجموعهها میتوانند برنامهریزی کنند و آسانسورها را زوج و فرد یا مخصوص خانم و آقایان کنند تا ترافیک آن کمتر شود ولی باز اکثر هتلها در موسم حج مشکل آسانسور دارند و زائران عزیز نیز باید توجه لازم را داشته باشند.
وی همچنین به نظرات مالکان هتلهای مدینه و مکه نسبت به حجاج ایرانی اشاره کرد و افزود: حجاج ما به لحاظ امانتداری، نظافت، خوش اخلاقی و حفظ اموال هتل زبانزد و الگو محسوب میشوند که به همین سبب بسیاری هتلها تمایل دارند با بخش اسکن حج کشورمان قرارداد ببندند.
اسدزاده در خصوص خدمات هتلی که باید در موسم حج انجام بگیرد گفت: حداقل خدمات هتلها تقریباً در حد هتلهای سه ستاره است؛ یکی از مزایای خاص ما شارژ نوبهای یا دورهای اتاقهاست. آنان میبایست ملحفه، روبالشی، شامپو، صابون و دستمال کاغذی را به صورت برنامهریزی شده هر پنج روز یکبار شارژ کند. همچنین مالکان را متعهد کردیم که بنابه درخواست زائر اقلام مورد نیاز را هر وقت زائری درخواست داشت تأمین کنند. اگر مالک در آن تعهدش عمل نکرد، خودمان تأمین میکنیم و بعد مالک را جریمه خواهیم کرد. البته برای مجموعهای با تعداد پرشمار زائران ممکن است که اتفاقات اجتنابناپذیر و غیرمترقبهای رخ بدهد اما مالکین متعهد هستند که در کمترین زمان رفع اشکال کنند.
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