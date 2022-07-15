به گزارش خبرگزاری مهر، دویست‌وسی‌وهشتمین جلسه مجمع خیرین با حضور رسول خادم و پرویز پرستویی از ورزشکاران و هنرمندان برجسته کشور برگزار شد.

حبیب‌الله بوربور، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور روز چهارشنبه بیست و دوم تیرماه در جلسه هیئت مدیرە مجمع خیرین کشور گفت: هم‌افزایی ظرفیت‌های مؤسسات و ارگان‌های فعال در یک منطقه مورد تاکید می‌باشد و جایگاه هنرمندان و ورزشکاران در جامعه ویژه می‌باشد. از زحمات آنان تقدیر می‌شود و همکاری و همدلی بیشتر این مؤسسات مورد انتظار است

پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در ادامه این نشست بیان کرد: آرزو می‌کنم که بر خلاف امروز که بسیاری از افراد کثرت حامیان را افتخار می‌دانند، روزی برسد در هیچ کجای کشور نیازی به حضور و مشارکت خیران نباشد.

وی با اشاره به توزیع بسته‌های غذایی در روستاهای چهار استان سیستان‌وبلوچستان، گلستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی افزود: ما به افرادی کمک می‌کنیم که حتی با دستمزد کم کار کنند و منتظر مساعده نباشند.

رسول خادم، مربی سابق تیم ملی کشتی ایران نیز با اشاره به اشتغال‌زایی برای خانواده‌های کم‌برخوردار در روستاها، بافت گبە، فرش و سوزن‌دوزی را از مشاغلی عنوان کرد: موسسە، تجهیزات و مواد لازم را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد و فروش محصولات آنها را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است کیفیت بعضی از محصولات تولید شده مطلوب هم نباشد گفت: آنچه اهمیت دارد تقویت روحیه خودباوری و دریافت بسته‌های تشویقی در قبال انجام کار است.

خادم ضرورت ورود ثبت احوال برای حل مشکل روستاییان فاقد شناسنامه و به وجود آوردن شرایط تسهیل فروش محصولات تولیدی خانواده‌ها، برگزاری جلسه با رئیس کمیته امداد، وزیر گردشگری و معاون صنایع دستی را خواستار شد.

در ابتدای جلسه اشکان تقی‌پور، عضو حقیقی مجمع خیرین کشور و مدیرعامل مؤسسه نیک‌گامان جمشید، گزارشی از بازدید میدانی از ۱۱ استان و طرح‌ها و پروژه‌های مصوب با تأمین بودجه توسط خیران خارج از کشور ارائه کرد.

رسول خادم و پرویز پرستویی رابط ورزشکاران و هنرمندان با مجمع خیرین کشور شدند تا از این پس شاهد هم‌افزایی و تعامل بیشتر این گروه‌ها با خیران باشیم.