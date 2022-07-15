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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۳

در جلسه مجمع خیرین مطرح شد؛

ضرورت ایجاد شرایط تسهیل فروش محصولات تولیدی خانواده‌های نیازمند

ضرورت ایجاد شرایط تسهیل فروش محصولات تولیدی خانواده‌های نیازمند

دویست‌وسی‌وهشتمین جلسه مجمع خیرین با حضور رسول خادم و پرویز پرستویی از ورزشکاران و هنرمندان برجسته کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست‌وسی‌وهشتمین جلسه مجمع خیرین با حضور رسول خادم و پرویز پرستویی از ورزشکاران و هنرمندان برجسته کشور برگزار شد.

حبیب‌الله بوربور، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور روز چهارشنبه بیست و دوم تیرماه در جلسه هیئت مدیرە مجمع خیرین کشور گفت: هم‌افزایی ظرفیت‌های مؤسسات و ارگان‌های فعال در یک منطقه مورد تاکید می‌باشد و جایگاه هنرمندان و ورزشکاران در جامعه ویژه می‌باشد. از زحمات آنان تقدیر می‌شود و همکاری و همدلی بیشتر این مؤسسات مورد انتظار است

پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در ادامه این نشست بیان کرد: آرزو می‌کنم که بر خلاف امروز که بسیاری از افراد کثرت حامیان را افتخار می‌دانند، روزی برسد در هیچ کجای کشور نیازی به حضور و مشارکت خیران نباشد.

وی با اشاره به توزیع بسته‌های غذایی در روستاهای چهار استان سیستان‌وبلوچستان، گلستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی افزود: ما به افرادی کمک می‌کنیم که حتی با دستمزد کم کار کنند و منتظر مساعده نباشند.

رسول خادم، مربی سابق تیم ملی کشتی ایران نیز با اشاره به اشتغال‌زایی برای خانواده‌های کم‌برخوردار در روستاها، بافت گبە، فرش و سوزن‌دوزی را از مشاغلی عنوان کرد: موسسە، تجهیزات و مواد لازم را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد و فروش محصولات آنها را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است کیفیت بعضی از محصولات تولید شده مطلوب هم نباشد گفت: آنچه اهمیت دارد تقویت روحیه خودباوری و دریافت بسته‌های تشویقی در قبال انجام کار است.

خادم ضرورت ورود ثبت احوال برای حل مشکل روستاییان فاقد شناسنامه و به وجود آوردن شرایط تسهیل فروش محصولات تولیدی خانواده‌ها، برگزاری جلسه با رئیس کمیته امداد، وزیر گردشگری و معاون صنایع دستی را خواستار شد.

در ابتدای جلسه اشکان تقی‌پور، عضو حقیقی مجمع خیرین کشور و مدیرعامل مؤسسه نیک‌گامان جمشید، گزارشی از بازدید میدانی از ۱۱ استان و طرح‌ها و پروژه‌های مصوب با تأمین بودجه توسط خیران خارج از کشور ارائه کرد.

رسول خادم و پرویز پرستویی رابط ورزشکاران و هنرمندان با مجمع خیرین کشور شدند تا از این پس شاهد هم‌افزایی و تعامل بیشتر این گروه‌ها با خیران باشیم.

کد مطلب 5538924
علی قدمی

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