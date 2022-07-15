ناکارآمدی تحریم ها علیه روسیه/ اروپا به ریه هایش شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، نخست وزیر مجارستان از شکست تحریم های اروپا علیه روسیه خبر داد و از آن به مثابه تیراندازی اروپا به ریه هایش نام برد.
ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان گفت که تحریمها علیه روسیه به اروپا آسیب میرساند.
وی اعلام کرد: محدودیتهای ضد روسیه عموماً به هدف خود نرسیده زیرا به حل وضعیت اوکراین کمکی نکرده است. این تحریم ها نتیجه عکس داده است. در ابتدا فکر می کردم که ما به پای خود شلیک کردیم اما الان به نظر می رسد که اروپا به ریه های خود شلیک کرده است.
طبق این گزارش، اوربان در مورد تحریمهایی که باعث بحران انرژی در منطقه یورو شده و این امکان را برای چین فراهم میکند که کالاهای بیشتری از روسیه را با قیمتهای تخفیفی به دست آورد، گفت: چین برنده است، آمریکا شکست نمیخورد و اروپا در رنج است.
او در مورد وضعیت اقتصادی اروپا هم تاکید کرد: اروپا به ریهها شلیک کرد نه به پای خود، بنابراین اکنون به دلیل کمبود انرژی در حال خفه شدن است.
نخستوزیر مجارستان در ادامه هشدار داد: در برخی کشورها گاز وجود نخواهد داشت، در حالی که سایر کشورها گاز خواهند داشت، اما بسیار گران خواهد بود.
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