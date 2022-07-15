کمبود شدید بهورز و پرستار در شهرستان رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری‌آثار جمعه در نشستی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان به تشریح مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان رزن، تکمیل بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی این شهرستان را یکی از مهمترین برنامه‌ها دانست و گفت: با توجه به فرسوده بودن بیمارستان فعلی و کمبود فضا ساخت و تکمیل بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: با تمام توان در تلاش برای تکمیل این پروژه هستیم و از دانشگاه علوم پزشکی استان همدان هم درخواست داریم تا پیگیری‌های جدی در این خصوص انجام دهد.

فرماندار شهرستان رزن در ادامه، از پیش بینی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد بیمارستان ۳۲ تختخوابی بخش سردرود خبر داد و گفت: آقای لطفی نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی پیگیر اخذ مجوز ماده ۲۳ برای این پروژه هستند که انتظار می‌رود بهداشت و درمان نیز در این مسیر ما را یاری کند.

غفاری آثار در این راستا گفت: پیگیری لازم برای تکمیل درمانگاه‌های ملابداغ و چایان از محل اعتبارات ملی در سالجاری انجام شود

وی با اشاره به اینکه مرکز جامع سلامت روستای سورتجین نیاز به تخریب و بازسازی دارد؛ خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی شدید در حوزه بهورزان، پرستاران و کارشناسان بهداشتی در شهرستان وجود دارد که این مسئله، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه علوم پزشکی استان همدان است.

فرماندار رزن تأمین اعتبار جهت احداث پایگاه غینرجه، اورژانس جاده‌ای روستای ساریجلو، تأمین حداقل ۲ دستگاه آمبولانس برای شهرستان را نیازهای ضروری حوزه درمان شهرستان عنوان کرد و گفت: در شهرستان متخصص قلب، رادیو لوژی یک نفر آقا و یک نفر خانم، اورولوژی، بیهوشی، گوش حلق و بینی و کودکان و همچنین تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز است.