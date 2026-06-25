ساختمان جدید برای استقرار اداره میراث فرهنگی خرمشهر تأمین شد

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه گردشگری معتقدم دست به نقدترین ظرفیت اقتصادی خرمشهر، موضوع گردشگری است.

وی با اشاره به آمار ورود گردشگران به این شهر افزود: پیش از نوروز ۱۴۰۵، حدود یک میلیون گردشگر به‌ جز کاروان‌های راهیان نور وارد خرمشهر شده بودند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایام نوروز ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ هزار نفر از خدمات بلیت ‌فروشی شناورهای گردشگری استفاده کردند و برای سال جاری نیز پیش ‌بینی حضور ۲۰۰ هزار نفر گردشگر انجام شده بود.

مطورزاده با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی خرمشهر توضیح داد: رویکرد توسعه مراکز اقامتی در خرمشهر روند مناسبی دارد و تعداد آن‌ها به ۸ مرکز رسیده و ۲ مرکز دیگر نیز در حال احداث است.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری، عنوان کرد: یک شرکت برای راه‌اندازی تاکسی ویژه با فناوری مناسب در مسیر شلمچه اعلام آمادگی کرده و همچنین مذاکراتی برای راه‌اندازی تاکسی آبی در مسیر خرمشهر-آبادان انجام شده است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ساختمان اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خرمشهر، تصریح کرد: این اداره در حال حاضر فاقد ساختمان است و مقرر شده ساختمانی پشت فرمانداری که از بناهای باقی‌ مانده پیش از جنگ و متعلق به شرکت نفت است برای این منظور اختصاص یابد.

مطورزاده ادامه داد: با مدیرعامل پالایشگاه آبادان صحبت کردم که اقدامات اداری انجام شود؛ این ساختمان در فهرست آثار ثبت ملی نیز قرار دارد و مقرر شده اعتبارات لازم برای احیای آن تأمین شود.

وی بیان کرد: با حدود ۲۰ میلیارد تومان امکان احیای این بنا وجود دارد و پس از مرمت، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آن مستقر خواهد شد. این فضا قابلیت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایجاد غرفه‌های صنایع دستی را نیز خواهد داشت.