  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۷

فرماندار کهگیلویه در گفتگو با مهر:

جنگلهای خائیز در میان شعله های حریق می سوزد

جنگلهای خائیز در میان شعله های حریق می سوزد

دهدشت _فرماندار کهگیلویه گفت: جنگل ها و مراتع خائیز دچار حریق شدند که با توجه به وزش باد محیط بانان و نیروهای مردمی در حال انجام عملیات پایش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز واقع در شهرستان کهگیلویه طعمه حریق شده است.

ظهر جمعه آتش به جان جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز افتاد و در حال حاضر در دست کنترل است.

با توجه به وزش باد امکان شعله ور شدن آتش وجود دارد.

فرماندار کهگیلویه که در منطقه حفاظت شده خائیز حضور دارد، به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون آتش مهار شده، اما با توجه به وزش باد محیط‌بانان و نیروهای مردمی مشغول عملیات پایش آتش سوزی در خائیز هستند.

سید عبدالعزیز موسوی اصل با اشاره به همکاری خوب ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، هلال احمر، کهگیلویه، نیروهای اداری و مردمی خاطرنشان کرد: در تمامی اطفا حریق جنگل‌ها و مراتع همکاری خواهیم کرد تا در مواقع آتش سوزی بتوانیم از آتش سوزی جنگل‌ها جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: به دستور مستقیم استاندار مدیر کل منابع طبیعی و مدیریت بحران استان در محل آتش سوزی حضور دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکید استاندار بر حفظ جان نیروهای امدادی، محیط بانان و نیروهای مردمی تا پایان پایش آتش سوزی در منطقه هستیم.

این مسئول در پایان همچنین از اعلام آمادگی استانداری و مدیریت بحران استان خبر داد و گفت: در صورت ادامه آتش سوزی با توجه به نیاز امکانات و تجهیزات لازم در اختیار منابع طبیعی قرار داده خواهد شد.

کد مطلب 5539029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد سعیدی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر اینکه نماینده دولت فرماندار کهگیلویه این صحبت را می کند جای تامل دارد و تاسف باید خورد ، این آتش سوزی ها را طی چند سال گذشته داریم و می توانستنند و هنوز وقت هست که بطور مثال دمنده تهیه کنید یا از سازمان های مردم نهاد با تشکیل جلسات و آموزش های لازم ، کمک بخواهند. متأسفانه مدیریت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه