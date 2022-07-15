به گزارش خبرگزاری مهر، علی دانش مهر درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های کارشناسی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید استان خوزستان، صید ماهی حلوا سفید در همه صیدگاه‌های استان‌های خوزستان و بوشهر از فردا شنبه (۲۵ تیرماه ۱۴۰۱) تا اطلاع ثانوی با ابزار و ادوات صید مجاز و رعایت قوانین و دستورالعمل‌های صید و صیادی آزاد اعلام شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان گفت: صیادان می‌توانند از فردا با مراجعه به واحدهای صدور مجوز صید و اخذ مجوز لازم اقدام به صید کنند.