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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۵

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان:

صید ماهی حلوای سفید در صیدگاه‌های خوزستان و بوشهر آزاد شد

صید ماهی حلوای سفید در صیدگاه‌های خوزستان و بوشهر آزاد شد

اهواز- معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان گفت: صید ماهی حلوای سفید در همه صیدگاه‌های استان‌های خوزستان و بوشهر آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دانش مهر درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های کارشناسی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید استان خوزستان، صید ماهی حلوا سفید در همه صیدگاه‌های استان‌های خوزستان و بوشهر از فردا شنبه (۲۵ تیرماه ۱۴۰۱) تا اطلاع ثانوی با ابزار و ادوات صید مجاز و رعایت قوانین و دستورالعمل‌های صید و صیادی آزاد اعلام شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان گفت: صیادان می‌توانند از فردا با مراجعه به واحدهای صدور مجوز صید و اخذ مجوز لازم اقدام به صید کنند.

کد مطلب 5539047

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