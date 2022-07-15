امضای توافقنامه های همکاری عربستان و آمریکا در جریان سفر بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عربستان و آمریکا روز جمعه اعلام کردند که در زمینه طیف وسیعی از صنایع پیشرو از جمله شبکه‌های نسل ۵ مخابراتی، افزایش امنیت سایبری، اکتشاف فضا و علاوه بر این سلامت عمومی همکاری خواهند کرد.

بیانیه همکاری عربستان و آمریکا در حوزه‌های مختلف پس از دیدار جو بایدن با ملک سلمان و محمد بن سلمان، در جده منتشر شد.

در همین ارتباط نیز کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد، براساس یک تفاهم نامه شرکت‌های فناوری سعودی و آمریکایی برای استقرار فناوری نسل پنجم مخابراتی با استفاده از شبکه‌های دسترسی رادیویی باز همکاری می‌کنند و علاوه بر این توسعه فناوری نسل ششم مخابراتی را نیز آغاز می‌کنند.این همکاری به عنوان بخشی از تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان و اداره ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا اعلام شده است.

همچنین درباره امنیت سایبری، دو کشور شاهد گسترش روابط دوجانبه در زمینه به اشتراک گذاری تهدیدهای حیاتی و فعالیت‌های مخرب در فضای سایبری خواهند بود و براساس بیانیه منتشر شده، این اقدام «دفاع سایبری مشترک» دو کشور را تقویت می‌کند و به همکاری در «بهترین شیوه‌ها در زمینه آموزش امنیت سایبری» کمک می‌کند.

طبق گزارش‌ها، توافق نامه‌ای نیز میان سازمان امنیت سایبری ملی عربستان سعودی و دو آژانس آمریکایی - دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی (CISA) امضا شده است.

در زمینه پروازهای فضایی انسانی و توسعه تجاری در بخش فضایی نیز نیز همکاری‌های دو کشور تقویت خواهد شد و همکاری در همه زمینه‌های اکتشاف فضایی از جمله پروازهای فضایی انسانی، رصد زمین، توسعه تجاری و نظارتی و رفتار مسئولانه در فضا گسترش خواهد یافت.

همچنین وزارت بهداشت عربستان سعودی و وزارت بهداشت ایالات متحده تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که تعهد دو کشوربه سلامت عمومی را تقویت می‌کند.

علاوه بر این قرار شده که عربستان سعودی فضای هوایی را به روی همه شرکت‌های هواپیمایی که از شرایط مجوز پرواز پیروی می‌کنند باز کند.

بایدن همچنین پس از دیدار با مقامات سعودی اعلام کرد که در دیدار با ملک سلمان و ولیعهد محمد بن سلمان در جده درباره نیازهای دفاعی عربستان سعودی صحبت کرده است.

رئیس جمهور آمریکا عصر جمعه پس از سفر به فلسطین اشغالی وارد عربستان سعودی شدو قرار است روز شنبه در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند.