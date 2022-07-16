کردهای سوریه دست به دامن ایران و روسیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرمانده نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا در سوریه روز جمعه از روسیه و ایران خواستند تا از حمله جدید ترکیه به شمال این کشور جلوگیری کنند.

این درخواست کردهای سوری، چند روز قبل از نشست مورد انتظار درباره سوریه به میزبانی ایران اعلام شده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار است که هفته آینده با همتایان روسی و ایرانی خود برای گفتگو در مورد سوریه دیدار کند. اردوغان همچنین هشدار داده است که ممکن است به زودی حمله جدیدی را در سوریه علیه گروه‌های کردی آغاز کند.

در همین ارتباط، «مظلوم عبدی»، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، ائتلاف آمریکایی ضد داعش را به اتخاذ موضع «ضعیف» در سوریه متهم کرد و گفت: «اقدامات ائتلاف آمریکایی ضد داعش برای پایان دادن به تهدیدات کافی نیست.»

عبدی گفت که در پی مذاکرات با روسیه، نیروهای کرد به دولت سوریه اجازه دادند تا نیروهای بیشتری را به مناطق تحت کنترل کردها مانند کوبانی و منبج در شمال این کشور وارد کند.

روسیه، ترکیه و ایران در سال‌های اخیر مذاکراتی را درباره سوریه به عنوان بخشی از «فرایند صلح آستانه» برای پایان دادن به بیش از ۱۱ سال درگیری در این کشور جنگ زده برگزار کرده‌اند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

ترکیه نیز از سال ۲۰۱۶ حملات متوالی را در اراضی همسایه جنوبی خود، یعنی سوریه آغاز کرده است و جنگجویان کرد و همچنین داعش و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را هدف قرار داده است.

دولت سوریه بارها تهدیدهای ترکیه برای تهاجم جدید را محکوم کرده و تلاش اردوغان برای ایجاد منطقه‌ای به اصطلاح امن در داخل سوریه را حمله به وحدت این کشور خوانده است.

نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار داده اند که تهاجم آنکارا تلاش‌ها برای مبارزه با داعش در شمال شرق سوریه را تضعیف می‌کند.

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