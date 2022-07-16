قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه/ جیحون متری ۴۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ دزاشیب ۱۰۷ ۲ ۱۱ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ صادقیه ۶۷ ۲ ۳ ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ پاسداران ۷۰ ۱ ۳ ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ شمیران نو ۶۰ ۱ ۴ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ شهرک نفت ۹۷ ۲ ۱۱ ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ یوسف آباد ۸۰ ۲ ۲ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ عباس آباد ۸۲ ۲ ۱۳ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ هفت حوض ۹۰ ۲ ۲ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ استاد معین ۴۰ ۱ ۵ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ جیحون ۵۳ ۱ ۱ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ جمهوری ۸۸ ۲ ۱۳ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ ایران ۹۳ ۲ ۱ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ نیرو هوایی ۷۹ ۲ ۹ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ شکوفه ۴۷ ۲ ۲ ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ افسریه ۷۲ ۲ ۱۴ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ نازی آباد ۸۵ ۲ ۴ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ وصفنارد ۶۴ ۱ ۷ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ یافت آباد ۹۳ ۲ ۱ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ شهرک شریعتی ۵۰ ۲ ۲ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰ دولت آباد ۶۳ ۲ ۵ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ وردآورد ۹۸ ۲ ۷ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ چیتگر ۷۸ ۲ ۱ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰