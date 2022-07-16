  1. بازار
  2. مسکن
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۰۹

امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۱؛

قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه/ جیحون متری ۴۰ میلیون تومان

قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه/ جیحون متری ۴۰ میلیون تومان

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ دزاشیب ۱۰۷ ۲ ۱۱ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ صادقیه
۶۷
۲ ۳ ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ پاسداران ۷۰ ۱ ۳ ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ شمیران نو ۶۰ ۱ ۴ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ شهرک نفت ۹۷ ۲ ۱۱ ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ یوسف آباد ۸۰ ۲ ۲ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ عباس آباد ۸۲ ۲ ۱۳ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۸ هفت حوض ۹۰ ۲ ۲ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ استاد معین ۴۰ ۱ ۵ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ جیحون ۵۳ ۱ ۱ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱ جمهوری ۸۸ ۲ ۱۳ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲ ایران ۹۳ ۲ ۱ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ نیرو هوایی ۷۹ ۲ ۹ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ شکوفه ۴۷ ۲ ۲ ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ افسریه ۷۲ ۲ ۱۴ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ نازی آباد ۸۵ ۲ ۴ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷ وصفنارد ۶۴ ۱ ۷ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ یافت آباد ۹۳ ۲ ۱ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ شهرک شریعتی ۵۰ ۲ ۲ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰ دولت آباد ۶۳ ۲ ۵ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ وردآورد ۹۸ ۲ ۷ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ چیتگر ۷۸ ۲ ۱ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
کد مطلب 5539153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه