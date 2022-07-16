قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه/ جیحون متری ۴۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|دزاشیب
|۱۰۷
|۲
|۱۱
|۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|صادقیه
|
۶۷
|۲
|۳
|۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|پاسداران
|۷۰
|۱
|۳
|۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|شمیران نو
|۶۰
|۱
|۴
|۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|شهرک نفت
|۹۷
|۲
|۱۱
|۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|یوسف آباد
|۸۰
|۲
|۲
|۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|عباس آباد
|۸۲
|۲
|۱۳
|۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|هفت حوض
|۹۰
|۲
|۲
|۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|استاد معین
|۴۰
|۱
|۵
|۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|جیحون
|۵۳
|۱
|۱
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|جمهوری
|۸۸
|۲
|۱۳
|۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|ایران
|۹۳
|۲
|۱
|۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|نیرو هوایی
|۷۹
|۲
|۹
|۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|شکوفه
|۴۷
|۲
|۲
|۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|افسریه
|۷۲
|۲
|۱۴
|۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|نازی آباد
|۸۵
|۲
|۴
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|وصفنارد
|۶۴
|۱
|۷
|۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|یافت آباد
|۹۳
|۲
|۱
|۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|شهرک شریعتی
|۵۰
|۲
|۲
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۰
|دولت آباد
|۶۳
|۲
|۵
|۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|وردآورد
|۹۸
|۲
|۷
|۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|چیتگر
|۷۸
|۲
|۱
|۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
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