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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۵

با رأی نمایندگان؛

وزارت نیرو مکلف به هوشمندسازی کنتورهای برق شد

وزارت نیرو مکلف به هوشمندسازی کنتورهای برق شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف به هوشمندسازی کنتورهای برق با اولویت مشترکینی که بیش از دوبرابر الگوی مصرف از برق استفاده دارند، کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۲۵ تیرماه) در صحن علنی مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ رأی با ماده ۲۰ این قانون موافقت کردند.

در ماده مذکور آمده است:

وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر در شرکت‌های ذیربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارش گره‌ای کنتورهای هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی و سایبری در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمند سازی شبکه توزیع، رؤیت پذیری و کنترل پذیری با اولویت پست‌های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند.

منابع لازم برای ایجاد این ماده از محل منابع موضوع مواد ۳ و ۶ این قانون تأمین می‌شود.

کد مطلب 5539206

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