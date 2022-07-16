۵۱ سال حبس برای ۶ متهم پرونده فساد در شهرداری شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عسکری پور اظهارداشت: پس از صدور حکم محکومیت شهردار شهریار و سایر متهمان مرتبط با پرونده شهرداری شهریار، هفته گذشته نیز برای ۶ نفر از کارمندان شهرداری شهریار که به عنوان مسئولان پلیس ساختمانی فعالیت می‌کردند، پس از تعقیب متهمان، انجام تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان صادر شد.

وی افزود: دادگاه کیفری برای متهمان، ۵۱ سال حبس، ضبط اموال، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ارتشا، انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار تاکید کرد: حکم صادره مطابق قوانین قابل تجدید نظر خواهی در محاکم صالحه است.