نمایشگاه صنایع دستی در ۶ شهر مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برپایی نمایشگاه صنایعدستی و سوغات در تمامی شهرهای ساحلی استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی همزمان با عید غدیر، در تمامی شهرهای ساحلی نمایشگاه صنایعدستی و سوغات برگزار میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: به مناسبت دهه غدیر و این عید بزرگ از فردا در ۵ شهر بابلسر، فریدونکنار، نور، نوشهر و چالوس نمایشگاه صنایعدستی برگزار و تا پایان تابستان نیز دایر است.
وی با بیان این مطلب که در این بازارچههای موقت هنرمندان شاخص و بومی استان حضور فعال دارند، افزود: این نمایشگاهها در راستای حمایت از بخش بازرگانی محصولات صنایع دستی بومی و توسعه فرهنگ اصیل مازنی برنامهریزی شده است.
ایزدی همچنین با اشاره به برپایی یک نمایشگاه صنایعدستی در باغ جهانی عباسآباد بهشهر خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با ۱۸ غرفه و محصولات صنایعدستی گلیم، جاجیم، صنایع چوبی، حصیر و سوغات شروع به کار کرده و از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ تا پایان تابستان میزبان علاقمندان است..
وی با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی و سوغات مازندران در تابستان امسال به یک جاذبه تبدیل شده است، گفت: این نمایشگاهها در واقع بخشی از فرهنگ و هنر بومی استان و کشور را برای بازدیدکنندگان روایت میکند
وی گفت: همچنین در دومین جلسه کمیته فنی گردشگری کشاورزی ۷ پرونده متقاضی احداث گردشگری کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و سه طرح از کمیته فنی مجوز اجرای طرح گرفت اما هنوز پروانه بهرهبرداری آن صادر نشده است.
نظر شما