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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۸

سرپرست میراث فرهنگی مازندران:

نمایشگاه صنایع دستی در ۶ شهر مازندران برپا می شود

نمایشگاه صنایع دستی در ۶ شهر مازندران برپا می شود

ساری- سرپرست میراث فرهنگی مازندران گفت: به مناسبت دهه غدیر از فردا در شش شهر استان نمایشگاه صنایع دستی تابستانه برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات در تمامی شهرهای ساحلی استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی همزمان با عید غدیر، در تمامی شهرهای ساحلی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: به مناسبت دهه غدیر و این عید بزرگ از فردا در ۵ شهر بابلسر، فریدونکنار، نور، نوشهر و چالوس نمایشگاه صنایع‌دستی برگزار و تا پایان تابستان نیز دایر است.

وی با بیان این مطلب که در این بازارچه‌های موقت هنرمندان شاخص و بومی استان حضور فعال دارند، افزود: این نمایشگاه‌ها در راستای حمایت از بخش بازرگانی محصولات صنایع دستی بومی و توسعه فرهنگ اصیل مازنی برنامه‌ریزی شده است.

ایزدی همچنین با اشاره به برپایی یک نمایشگاه صنایع‌دستی در باغ جهانی عباس‌آباد بهشهر خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با ۱۸ غرفه و محصولات صنایع‌دستی گلیم، جاجیم، صنایع چوبی، حصیر و سوغات شروع به کار کرده و از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ تا پایان تابستان میزبان علاقمندان است..

وی با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی و سوغات مازندران در تابستان امسال به یک جاذبه تبدیل شده است، گفت: ‬ این نمایشگاه‌ها در واقع بخشی از فرهنگ و هنر بومی استان و کشور را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند

وی گفت: همچنین در دومین جلسه کمیته فنی گردشگری کشاورزی ۷ پرونده متقاضی احداث گردشگری کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و سه طرح از کمیته فنی مجوز اجرای طرح گرفت اما هنوز پروانه بهره‌برداری آن صادر نشده است.

کد مطلب 5539233

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