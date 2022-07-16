جزئیات فعال شدن زیست شبانه در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیگی، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع زیست شبانه گفت: شهردار و شورای اسلامی شهر تهران به این موضوع ورود پیدا کردهاند؛ مهمترین اثر زیست شبانه، تزریق شادابی و نشاط در شهر است؛ با توجه به آغاز تابستان و گرمی هوا در روز، میتوان از خنکی هوای شب برای ایجاد سرزندگی در شهر از طریق زیست شبانه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اهداف زیست شبانه نباید مزاحمتی برای موضوعات دیگر ایجاد کند، افزود: اجرای زیست شبانه نیاز به پیوست اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و این موضوع تنها مربوط به شرکت ساماندهی نمیشود و باید بخشهای دیگر شهرداری تهران در این باره به ما کمک کنند.
بیگی در تشریح اقدامات لازم برای فعال کردن زیست شبانه گفت: نمایشگاههای کوتاه مدتی توسط شرکت ساماندهی در نقاط مختلف شهر تهران در حال اجراست؛ برگزاری این نمایشگاههای موقت از لحاظ عدم ایجاد معضلات ترافیکی و عدم آسیب رساندن به اصناف بررسی میشود؛ رستهای که سالیانه به شهرداری مالیات و عوارض پرداخت میکند نباید بخاطر بازارهای موقت دچار آسیب شود.
وی در ادامه عنوان کرد: پس از بررسی تمام شاخصهای تخصصی، امکان ایجاد بازار یا نمایشگاه موقت طی دو تا سه ماه وجود دارد؛ عمده این بازارهای موقت در ساعات شب هم فعالیت میکنند و این موضوع به فعال کردن زیست شبانه کمک میکند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ون کافهها را یکی دیگر از عوامل فعال کردن زیست شبانه دانست و گفت: در حال حاضر ۲۵۰ ون کافه در سطح شهر تهران وجود دارد که از این تعداد، حدود ۱۰۰ ون کافه مجوز دریافت کردهاند؛ ارائه مجوز به ون کافهها همراه با یکسری ملاحظات بهداشتی، نمای بصری ون و شهر، عدم مزاحمت ترافیکی و…، است.
بیگی در ادامه از ابلاغ سند بالادستی برای ساماندهی ون کافهها و مشاغل سیار بیکانون موتوری توسط سازمان همیاریها و دهیاریهای کشور خبر داد و افزود: وزارت کشور به موضوع ساماندهی ون کافهها ورود پیدا کرده و با کمک مجمع شهرداران کلانشهرها سند بالادستی برای این موضوع را تهیه کرده است؛ زمینه بهبود خدمترسانی به شهر، افزایش شادی افزایی و سرزندگی، ایجاد اشتغال و … از طریق ابلاغ این سند بالادستی فراهم میشود.
وی عنوان کرد: حدود ۱۱۴ بوستان در سطح شهر تهران شناسایی شدند تا مناطق ۲۲ گانه به همراه شرکت ساماندهی از ظرفیت بوستانها به صورت موقتی برای ایجاد ساختارهای زیست شبانه استفاده کنند.
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