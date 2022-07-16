اهدای اعضای بدن عروس فیروزآبادی به ۳ بیمار نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش غلامی، مدیر واحد فراهم آوری و اهدا عضو بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز گفت: مرحوم مهوش لقائی پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده، در بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا صدرای شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضا قرار گرفت.

او ادامه داد: کبد وی به یک خانم ۳۱ ساله اهل گیلان غرب استان کرمانشاه، یک کلیه وی به یک جوان ۲۳ ساله اهل ایذه خوزستان و یک کلیه دیگر نیز به یک جوان ۲۹ ساله اهل سیاخ دارنگون استان فارس اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تیراندازی شامگاه سه‌شنبه ۲۱ تیرماه جاری در یکی از تالارهای عروسی شهرستان فیروزآباد که بنا بر رسم غلط و به قصد شادی انجام شد دو نفر مجروح شدند و عروس نیز به کما رفت.