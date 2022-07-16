مجموعه خاطرات محمدجعفر یاحقی به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه دوجلدی «آن سال‌ها» شامل خاطرات محمدجعفر یاحقی به‌تازگی توسط انتشارات معین به چاپ چهارم رسیده است.

چاپ اول این‌مجموعه سال ۹۷ منتشر و در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد. یاحقی در این کتاب، از خاطرات دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و دانشجویی خود نوشته است. این استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در کتاب «آن سال ها» از رنجهایی که دیده ومحرومیت هایی که کشیده نوشته است. او همچنین از زادگاهش فردوس نوشته که در زلزله ای ویرانگر با خاک یکسان شده و به کلی نابود شده است. وضعیت این منطقه پیش از زلزله به خاطرات دوران کودکی یاحقی مربوط می شود که در این مجموعه به آن پرداخته است.

این‌مجموعه دوجلدی در ۸۴۰ صفحه و قیمت ۲۹۵ هزار تومان عرضه شده است.

دیگر کتاب‌های تجدیدچاپی این‌ناشر، «دیدار» و «سه‌کتاب» اثر احمد محمود هستند که به‌ترتیب با چاپ سیزدهم و ششم عرضه شده‌اند.