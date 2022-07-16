به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، همزمان با پایان مرحله دریافت آثار و ثبت نام در بخش بینالملل سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران که از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ادامه داشت، ۱۳۱ کشور تعداد ۵۰۱۲ فیلم کوتاه را در برای شرکت در جشنواره ارسال کردند.
بیشترین تعداد آثار ارسال شده به ترتیب به کشور فرانسه با ۵۷۲ اثر، اسپانیا ۴۰۱، هندوستان ۳۴۶، چین ۲۳۱، ایالات متحده آمریکا ۲۲۱، برزیل ۲۱۳، آلمان ۱۹۱، ایتالیا ۱۸۸، روسیه ۱۶۲، ترکیه ۱۴۹، کانادا ۱۰۱ و مکزیک ۸۶ اختصاص دارد.
از مجموع ۵۰۱۲ فیلم کوتاه ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، به تفکیک ۲۹۲۵ اثر داستانی، ۸۰۴ اثر مستند، ۶۸۹ اثر پویانمایی و ۵۹۴ اثر تجربی در بخش بینالملل سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران شرکت کردهاند.
امور بینالملل انجمن سینمای جوانان قبلتر تأکید کرده بود که فیلمسازان ایرانی آثار خود را بایستی صرفاً در بخش «مسابقه ملی» جشنواره ثبت کنند و از ثبت آثار در بخش بینالملل این رویداد اجتناب کنند. تعدادی از آثار ایرانی ثبت شده در بخش ملی، صرفاً طی تعامل هیات انتخاب بخش ملی و بخش بینالملل و دبیر جشنواره، به بخش بینالملل راه مییابند.
هیات انتخاب بخش بینالملل از اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با دریافت آثار به بررسی آثار ارسال شده اقدام کرده بودند و هم اکنون با پایان مهلت ثبتنام هیات انتخاب فرآیند تکمیل انتخاب آثار را آغاز کردهاند.
اسامی فیلمهای کوتاه راهیافته به بخش بینالملل نیمه دوم شهریور اعلام خواهد شد.
ثبت نام و بارگذاری آثار در «بخش ملی» سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران تا ۵ مرداد ۱۴۰۱ ادامه دارد و داوطلبان میتواند تا پایان این روز با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس festival.iycs.ir برای ثبت آثار خود اقدام کنند. بنابر اعلام دبیرخانه این جشنواره، مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود.
سی و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱ به دبیری مهدی آذرپندار برگزار خواهد شد.
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