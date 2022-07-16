ایمن کردن مسیرهای منتهی به مرز برای زائران اربعین در کرمانشاه

مجید صباغ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آن‌که استان کرمانشاه یکی از مسیرهای مورد استفاده زائرین اربعین است اقدامات خاصی برای مسیرهای منتهی به مرز با اعتبار مشخص انجام می‌شود و برای کاهش تصادفات نیز در محورهای پرحادثه استان کرمانشاه اقداماتی همچون اجرای شیارهای لرزاننده در میانه جاده‌های ۲ طرفه برای جلوگیری از انحراف خودرو به مسیر مقابل، روشنایی نقطه‌ای اجرای شیارهای لرزاننده در کنار جاده برای جلوگیری از واژگونی و خارج از محور شدن خودرو، حفاظ‌های میانی برای مسیرهای بزرگراه و آزادراه، خط‌کشی‌ها و تکمیل تابلوهای اطلاعاتی انجام می‌شود که این اقدامات در کل کشور برای همه استان‌ها مشترک است.

وی افزود: با توجه به اهمیت ایمنی در جاده‌ها باید به سمتی رفت که آمار تصادفات کاهش یابد و نقاط پرتصادف در کل کشور بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی تعیین می‌شود که توسط کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ابلاغ شده و با توجه به اولویت‌های تعیین شده مانند تعداد تصادفات جرحی و فوتی شروع به اصلاح می‌شود که در حال حاضر نیز در کشور در حال اجرا است.

مدیرکل ایمنی ترافیک و حریم راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تصریح کرد: دور جدید شناسایی نقاط پرتصادف در کشور در حال اجرا است که در چند ماه آینده نتایج آن توسط مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و اقدامات جدید انجام می‌شود و در بحث ترافیک و تصادفات سه عامل جاده، خودرو و انسان وجود دارد که همگی باید با هم هماهنگ عمل کنند، برای متولیان راه نیز اقداماتی وجود دارد که به صورت جاری در حال انجام است مانند خط‌کشی‌ها، نصب تابلوها و حفاظ‌ها که به شکل دائم در برنامه‌های راهداری کل استان‌های کشور وجود دارد.

وی با اشاره به محورهای پرتصادف در استان کرمانشاه، بیان کرد: در محورهای روانسر و جوانرود علت تصادفات مورد بررسی قرار گرفته که بیشتر آن‌ها ناشی از سرعت و سبقت غیر مجاز است هر جاده‌ای شرایط ویژه خود را دارد که به شکل استاندارد تعریف می‌شود و شرایط در جاده اصلی و بزرگراهی متفاوت است اگر راهی در استان کرمانشاه نیاز به اصلاح داشته باشد انجام می‌شود که البته اقدامات در تمامی نقاط با توجه به اختصاصات خاص آن نقطه متفاوت است در نقاط پرتگاهی حفاظ اجرا شده و در مسیرهای بزرگراهی نیز حفاظ بتنی مفصلی اجرا می‌شود.

صباغ‌زاده خاطرنشان کرد: اقدامات فنی برای کاهش تصادفات قابل انجام است و اجرا می‌شود اما رانندگان نیز باید با رعایت سرعت مطمئنه و انجام رانندگی ایمن در کاهش تصادفات نقش خود را ایفا کنند، برنامه اصلی در کشور و استان کرمانشاه با توجه به نیازهای ایمنی بر حسب حفظ شرایط ایمنی موجود و ارتقای آن اجرا می‌شود.