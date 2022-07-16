تکمیل ۱۲ طرح نیمه تمام معدنی و صنایع معدنی تا اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، وجیه‌الله جعفری گفت: ایمیدرو تا پایان سال جاری، طرح‌هایی را در زمینه مس، فولاد، سرب و روی، فروکروم، زیرساختی، زغال سنگ، آهک هیدراته و فسفات به بهره برداری می‌رساند.

وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح‌های مذکور، یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار است و برای ۲۸۷۷ نفر، اشتغال مستقیم و برای بیش از ۷۵۰۰ نفر، اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود.

جزئیات طرح‌های قابل راه اندازی ۱۴۰۱

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به جزئیات طرح‌های قابل راه اندازی در سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: ۴ طرح در زنجیره مس شامل «تجهیز و بهره برداری از معدن دره آلو به ظرفیت ۷ میلیون تن خاک سولفوری با عیار ۳۹ صدم درصد و تولید ۱۱۰ هزار تن کنسانتره مس با متوسط عیار سالانه ۲۵ درصد»، «احداث کارخانه لیچینگ به ظرفیت سالانه ۳ هزارتن مس کاتدی»، بخشی از طرح‌های قابل راه اندازی امسال است.

وی ادامه داد: «کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه با تولید ۷۰ هزار تن کنسانتره مس و عیار ۲۴ درصد» و «تجهیز و بهره برداری از معدن دره زار به ظرفیت ۱۱ میلیون تن خاک سولفوری با عیار ۳۸ صدم درصد و تولید ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس با متوسط عیار ۲۶ درصد»، از دیگر طرح‌های قابل راه اندازی در حوزه مس است.

جعفری با بیان اینکه امسال ۲ طرح در زنجیره فولاد تکمیل می‌شود، گفت: این طرح‌ها شامل «واحد فولادسازی استانی سفیددشت با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن اسلب» و «پرعیارسازی باطله چهاربوق چادرملو با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن سنگ‌آهن فرآوری‌شده و عیار آهن حداقل ۴۵ درصد» است.

وی ادامه داد: «فازیک تجهیز معدن و احداث کارخانه سرب و روی مهدی آباد با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن» و «احداث کارخانه تولید آهک هیدراته کوه لار با تولید ۳۰ هزار تن» بخش دیگری از طرح‌های قابل راه اندازی امسال است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: طرح‌های دیگر قابل بهره برداری تا پایان اسفند امسال، مشتمل بر «احداث یک پست اسکله بندر پارسیان» و «طرح احداث کارخانجات تولید کود فسفاته با ظرفیت ۶۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ تن» است.

وی افزود: «طرح تولید سیلیکومتال مجتمع فروکروم جغتای»، «نیروگاه ۳۶۰ مگاوات برق در استان سمنان» و نیز تعدادی طرح‌های احداث راه دسترسی و تامین برق معادن در مناطق مختلف، در برنامه راه اندازی امسال ایمیدرو است.

همچنین ۳ «پروژه واحد احیاء فولاد استانی قائنات» و «احداث کارخانه طلای هیرد» و «۲ پست اسکله بندر پارسیان» با مجموع رقم سرمایه گذاری ۲۰۸.۳ میلیون دلار و اشتغال مستقیم ۶۰۰ و غیر مستقیم ۴۰۵۰ نفر نیز در سال ۱۴۰۰ تکمیل شده که در سال جاری آماده افتتاح هستند.