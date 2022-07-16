ثبت نام حدود ۶۸۰ شرکت کننده در مسابقات مینی فوتبال «جام پرچم»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عشوری اظهار کرد: ثبت‌نام ۶۷۸ تیم برای حضور در مسابقات مینی‌فوتبال «جام پرچم» این استان قطعی شد و از مجموع تیم‌های شرکت کننده در مسابقات جام پرچم استان مرکزی ۱۱۹ تیم در بخش بانوان و بقیه آقایان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: مرحله شهرستانی مسابقات مینی‌فوتبال «جام پرچم» از ۲۷ تیرماه جاری به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور آغاز و تا آخر شهریورماه امسال ادامه دارد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی عنوان کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات مهرماه امسال و مرحله کشوری نیز همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می‌شود.

عشوری با بیان اینکه ۳۲ هزار تیم از نقاط مختلف کشور در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، ادامه داد: اولین دوره مسابقات جام مینی‌فوتبال روستایی و عشایری به صورت مرحله‌ای در تمامی روستاهای استان همزمان با سراسر کشور با عنوان جام پرچم در ۲ بخش آقایان و بانوان در رده سنی بالای ۱۵ سال برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: تیم‌های منتخب در سطح بخش، شهرستان، استان و کشور به رقابت می‌پردازند و در نهایت تیم برتر به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شود.