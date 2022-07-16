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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۴

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی استان مرکزی خبر داد؛

ثبت نام حدود ۶۸۰ شرکت کننده در مسابقات مینی فوتبال «جام پرچم»

ثبت نام حدود ۶۸۰ شرکت کننده در مسابقات مینی فوتبال «جام پرچم»

اراک- رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی گفت: حدود ۶۸۰ شرکت کننده برای حضور در مسابقات مینی فوتبال «جام پرچم» ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عشوری اظهار کرد: ثبت‌نام ۶۷۸ تیم برای حضور در مسابقات مینی‌فوتبال «جام پرچم» این استان قطعی شد و از مجموع تیم‌های شرکت کننده در مسابقات جام پرچم استان مرکزی ۱۱۹ تیم در بخش بانوان و بقیه آقایان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: مرحله شهرستانی مسابقات مینی‌فوتبال «جام پرچم» از ۲۷ تیرماه جاری به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور آغاز و تا آخر شهریورماه امسال ادامه دارد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی عنوان کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات مهرماه امسال و مرحله کشوری نیز همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می‌شود.

عشوری با بیان اینکه ۳۲ هزار تیم از نقاط مختلف کشور در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، ادامه داد: اولین دوره مسابقات جام مینی‌فوتبال روستایی و عشایری به صورت مرحله‌ای در تمامی روستاهای استان همزمان با سراسر کشور با عنوان جام پرچم در ۲ بخش آقایان و بانوان در رده سنی بالای ۱۵ سال برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: تیم‌های منتخب در سطح بخش، شهرستان، استان و کشور به رقابت می‌پردازند و در نهایت تیم برتر به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شود.

کد مطلب 5539383

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