ثبت نام حدود ۶۸۰ شرکت کننده در مسابقات مینی فوتبال «جام پرچم»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عشوری اظهار کرد: ثبتنام ۶۷۸ تیم برای حضور در مسابقات مینیفوتبال «جام پرچم» این استان قطعی شد و از مجموع تیمهای شرکت کننده در مسابقات جام پرچم استان مرکزی ۱۱۹ تیم در بخش بانوان و بقیه آقایان ثبتنام کردهاند.
وی افزود: مرحله شهرستانی مسابقات مینیفوتبال «جام پرچم» از ۲۷ تیرماه جاری به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور آغاز و تا آخر شهریورماه امسال ادامه دارد.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی عنوان کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات مهرماه امسال و مرحله کشوری نیز همزمان با دهه مبارک فجر برگزار میشود.
عشوری با بیان اینکه ۳۲ هزار تیم از نقاط مختلف کشور در این دوره از مسابقات شرکت کردهاند، ادامه داد: اولین دوره مسابقات جام مینیفوتبال روستایی و عشایری به صورت مرحلهای در تمامی روستاهای استان همزمان با سراسر کشور با عنوان جام پرچم در ۲ بخش آقایان و بانوان در رده سنی بالای ۱۵ سال برگزار میشود.
وی اضافه کرد: تیمهای منتخب در سطح بخش، شهرستان، استان و کشور به رقابت میپردازند و در نهایت تیم برتر به مسابقات بینالمللی اعزام میشود.
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