به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار خالقی با اشاره به آغاز لیگ مینیفوتبال روستایی اراک با حضور ۳۳ تیم گفت: هدف از برگزاری این رویداد گسترده توسعه متوازن ورزش در شهر و روستا، «
افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای درخشان ورزشی در مناطق روستایی است.
وی بیان کرد: این لیگ با دستور مستقیم استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی کلید خورده و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با نهادهای مرتبط، سازوکار اجرایی و آئیننامه آن نهایی شده است.
سرپرست ورزش و جوانان شهرستان اراک گفت: برنامهریزی و هماهنگی اجرای این رویداد توسط ادارهکل ورزش و جوانان استان انجام شده و طی چندین جلسه کارشناسی با فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریهای سراسر استان مرکزی، سازوکار اجرایی، آئیننامه مسابقات و نحوه حمایت از تیمها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، رقابتها از روز جمعه، ۲۳ آبانماه آغاز شده و بهصورت هفتگی ادامه خواهد یافت و حضور ۳۳ تیم روستایی، گواهی بر ظرفیت بالای ورزشی و انگیزه زیاد جامعه روستایی شهرستان اراک است.
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