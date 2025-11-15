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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

خالقی: لیگ مینی‌فوتبال روستایی اراک با حضور ۳۳ تیم آغاز شد

خالقی: لیگ مینی‌فوتبال روستایی اراک با حضور ۳۳ تیم آغاز شد

اراک- سرپرست ورزش و جوانان شهرستان اراک گفت: نخستین دوره مسابقات لیگ مینی‌فوتبال روستایی این شهرستان، با عنوان «جام مهر آفتاب» و با حضور پرشور ۳۳ تیم از روستاهای این منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار خالقی با اشاره به آغاز لیگ مینی‌فوتبال روستایی اراک با حضور ۳۳ تیم گفت: هدف از برگزاری این رویداد گسترده توسعه متوازن ورزش در شهر و روستا، «
افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای درخشان ورزشی در مناطق روستایی است.

وی بیان کرد: این لیگ با دستور مستقیم استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی کلید خورده و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با نهادهای مرتبط، سازوکار اجرایی و آئین‌نامه آن نهایی شده است.

سرپرست ورزش و جوانان شهرستان اراک گفت: برنامه‌ریزی و هماهنگی اجرای این رویداد توسط اداره‌کل ورزش و جوانان استان انجام شده و طی چندین جلسه کارشناسی با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های سراسر استان مرکزی، سازوکار اجرایی، آئین‌نامه مسابقات و نحوه حمایت از تیم‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رقابت‌ها از روز جمعه، ۲۳ آبان‌ماه آغاز شده و به‌صورت هفتگی ادامه خواهد یافت و حضور ۳۳ تیم روستایی، گواهی بر ظرفیت بالای ورزشی و انگیزه زیاد جامعه روستایی شهرستان اراک است.

کد مطلب 6657067

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