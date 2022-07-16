ضرورت تمسک عملی به رهنمودهای مکتب انسان ساز و تعالی بخش قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌و المسلمین محسنی‌اژه‌ای به هشتمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضائیه پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِینَ ٱلَّذِینَ یَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا (آیه ۹ سوره اسرا)

خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حاصل گردید تا پویندگان شریعت با توسل به حبل المتین قرآن، طریق معنویت و تقرب به ساحت امن الهی را پیموده و در صراط رستگاری توشه اخروی برگیرند.

پیش از همه چیز با تبریک دهه امامت و ولایت و عیداله الاکبر، همت والای همه دست اندرکاران برگزاری و این همایش معنوی قرآنی بویژه مسئولین قضائی و اجرایی استان فارس و مسئولین فرهنگی قوه قضائیه که این گردهمایی بزرگ فکری، فرهنگی و معنوی را با هدف تدبر در قرآن کریم تدارک دیده اند، ارج می نهم.

بی تردید قرآن کریم که به فرموده مولی الموحدین حضرت علی (ع) امرکننده و بازدارنده، خاموش و گویا و حجت خداوند بر خلق است، اکسیر جاودانی سعادت بشر و حلقه وصل همه مسلمین جهان و حبل الله و رشته محکم الهی است که همه دل‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

اینجانب همه عزیزان حاضر در این همایش نورانی و رقابت معنوی را به تمسک عملی به رهنمودهای مکتب انسان ساز و تعالی بخش مصحف شریف دعوت می‌کنم و رجاء واثق دارم این گردهمایی استمرار راهی بی‌انتها برای دستیابی همه عزیزان به قله‌های رفیع معنویت، نورانیت و وحدانیت باشد.

استجابت دعاهای همگان در جوار مضجع نورانی امام زادگان واجب التکریم خصوصاً حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه