بالا بودن نرخ معلولیت در خراسان جنوبی/ازدواج های فامیلی عامل رشد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شیخانی صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی بهزیستی ارائه خدمات توانبخشی به معلولان است.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه تعداد کل معلولان در خراسان جنوبی ۲۳ هزار و ۵۸۶ نفر است، بیان کرد: ۱۱ هزار و ۸۹۲ نفر از خدمات مستمر و بقیه خدمات غیر مستمر بهره‌مند می‌شوند.

شیخانی گفت: در خراسان جنوبی ۸۱ مرکز توانبخشی به معلولان عزیز ارائه خدمت می‌کنند که از این تعداد ۲۳ مرکز به صورت شبانه روزی و ۲۸ مرکز به صورت روزانه و دو مرکز مراقبت است.

وی با بیان اینکه ۱۴ مرکز نیز در خراسان‌جنوبی به معلولان خدمات حرفه‌آموزی ارائه می‌کنند، ادامه‌داد: چهار مرکز نیز به صورت کارگاه‌های تولیدی – حمایتی فعالیت دارند.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان‌جنوبی گفت: دو هزار و ۵۰۰ نفر از معلولین در این ۸۱ مرکز خدمت می‌گیرند که شامل معلولان جسمی- حرکتی، ذهنی، بیماران روان و معلولان دارای مشکل حسی است.

شیخانی با تأکید بر انجام آزمایش‌های ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت‌ها، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های ما نگهداری از معلول در خانواده است و تنها معلولان دارای شرایط خاص در مراکز به صورت شبانه روزی نگهداری خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه نرخ معلولیت در خراسان جنوبی از متوسط کشوری براساس آمارهای بهزیستی بالا است، بیان‌کرد: ازدواج‌های فامیلی و تصادفات جاده‌ای از مهمترین علل معلولیت‌ها است.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی گفت: خواهش ما از علما، مبلغین و… برای تشویق افراد به مشاوره و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج‌های فامیلی است.

شیخانی اظهار کرد: سالانه به صورت میانگین در خراسان‌جنوبی نیاز به ۱۰ میلیارد تومان وسایل کمک توانبخشی است که در سال گذشته ۴۳۰ نفر از این خدمت بهره‌مند شدند.

وی با تأکید بر اینکه معلول را نباید جدای از جامعه و به صورت جزیره‌ای ببینیم، یادآور شد: برگزاری همایش پیاده روی ویژه معلولان مطلوب است ولی بهتر است شرایط برای حضور آنان در همایش‌های پیاده روی عمومی و همراه با همه مردم فراهم شود.