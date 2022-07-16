بازدید ۱۳ هزار نفری از نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال آرت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال آرت» از آغاز برگزاری تاکنون مورد استقبال علاقه‌مندان هنر قرار گرفته و در مدت ۲۵ روز بیش از ۱۳ هزار نفر از نمایشگاه در موزه دیدن کردند.

همچنین گروه‌هایی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی - هنری و سیاسی ضمن بازدید از این نمایشگاه، با عبادرضا اسلامی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران دیدار و گفتگو کردند.

کاری کاهیلوئوتو سفیر فنلاند در تهران و خرم دستگیرخان وزیر انرژی پاکستان در رأس هیأت هایی ضمن دیدار با عبادرضا اسلامی از نمایشگاه مینیمالیسم (کمینه گرایی) و کانسپچوال آرت (هنر مفهومی) دیدن کردند.

همچنین هنرمندانی از جمله عباس مشهدی‌زاده، احمد وکیلی، رضا بانگیز، سهراب هادی، محمدرضا فیروزه‌ای، جمال عرب‌زاده، محمدرضا شریف‌زاده، پریسا شاد قزوینی، هلینا شین دشت گل، امیر راد، محمدعلی خبری، بهرنگ صمدزادگان و … در جریان بازدید از نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال آرت با رئیس موزه هنرهای معاصر تهران دیدار و گفتگو کردند.

هنرمندان در دیدار با رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با تاکید بر حفظ و تقویت اعتبار موزه هنرهای معاصر تهران به ضرورت گفتگوی هنرها و تعامل هنرمندان، سایت حرفه‌ای و فعال موزه، خرید و بروز رسانی آثار گنجینه موزه و توجه به اقتصاد هنر اشاره کردند.

نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال آرت» با ارائه ۱۳۱ اثر از ۳۴ هنرمند به کیوریتوری بهرنگ صمدزادگان تا ۲۷ شهریور ادامه دارد.