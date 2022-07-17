شورای نگهبان ضامن صیانت از «جمهوری اسلامی» است

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بررسی عملکرد یک ساله شورای نگهبان گفت: رویکرد و عملکرد شورای نگهبان در یک سال اخیر عالی بوده است و وظیفه سنگینی که در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده داشته را به خوبی انجام داده است.

وی افزود: شورای نگهبان نقش خود را در جهت حفظ و صیانت از نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از نفوذ در بخشی از بدنه نظام به درستی و به خوبی ایفا کرده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان حرکت خوبی را در پیش گرفته است، اظهار کرد: این شورا نقش خود را در رسیدگی به مصوبات مجلس و بررسی جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به خوبی اجرا کرده است.

حدادی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش شأن بر این است که ارکان اصلی و اساسی نظام را مورد هجمه قرار دهند. شورای نگهبان نیز از جمله ارکان مهم نظام است که نقش ویژه ای برعهده دارد. بنابراین از دشمن انتظار نداریم هجمه‌ای به این دستگاه مؤثر نداشته باشد.

وی تصریح کرد نکته مهم آن است که شورای نگهبان ثابت قدم بوده و به وظایفی که داشته عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد چندین ساله آیت الله جنتی در این شورا، خاطرنشان کرد: آیت الله جنتی کسی است که مواضع اصلی نظام و انقلاب را چه در زمان امام خمینی (ره) و چه امروز به خوبی می‌شناسد و از آنها دفاع کرده است. او علیرغم همه هجمه‌ها استقامت لازم را داشته و با اعتقاد، باور و انگیزه الهی راه خود را با موفقیت پیموده است.