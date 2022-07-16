به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، سازمان هنری رسانهای اوج برای گرامیداشت عید سعید غدیر خم برنامههای متنوعی آماده کرده است. این برنامهها شامل شب شعر، کنسرت نمایش، نمایش میدانی، میزبانی مردم در میدان «ولیعصر (عج)»، نماهنگ، دیوارنگاره و بیلبوردهای شهری میشود.
شب شعر «امیر بی نظیر»
ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ تیر، شب شعر «امیر بی نظیر» در کافه نخلستان سازمان اوج پذیرای علاقمندان است. در این برنامه که با همراهی مؤسسه فرهنگی عقیق برگزار میشود، شاعران برجسته کشور، اشعار خود در وصف حضرت علی (ع) و غدیر خم را میخوانند. مرتضی امیری اسفندقه، محمود حبیبی کسبی، محمدرضا طهماسبی، محسن عرب خالقی، مجید تال، محمد شیخی، مجتبی حاذق، سعید مبشر، محسن ناصحی، علیرضا نورعلیپور، محمدعلی کردی، عارفه دهقانی، سمیه مؤمنی و مصطفی تبریزی شاعرانی هستند که در این ضیافت حضور دارند. شب شعر «امیر بی نظیر» را فاطمه افشاریان اجرا میکند.
نمایش بزرگ میدانی «روشنای شب تار»
اجرای نمایش بزرگ میدانی «روشنای شب تار» همزمان با عید سعید قربان یکشنبه ۱۹ تیر در محوطه بوستان ولایت تهران آغاز شده است و تا آغاز ماه محرم ادامه دارد. این نمایش به کارگردانی حسن بزرا و تهیهکنندگی علی اسماعیلی روی صحنه میرود که روایتگر ولایت حضرت علی (ع) در تاریخ پیش و پس از اسلام است.
«روشنای شب تار» محصول سازمان هنری رسانهای اوج با مشارکت بنیاد فرهنگی رودکی است که به همت مؤسسه هنری رسانهای سیمای ققنوس اجرا میشود. هر شب حدود ۲ هزار تماشاگر به تماشای این اثر مینشینند.
کنسرت نمایش «راه عشق»
از روز جمعه ۲۴ تیر کنسرت نمایش «راه عشق» با صدای فرمان فتحعلیان کار خود را در برج میلاد آغاز کرد. این نمایش با مشارکت معاونت فرهنگی شهرداری تهران، برج میلاد و سازمان هنری رسانهای اوج هر شب میزبان ۲ هزار مخاطب است. علاقهمندان برای دریافت بلیت رایگان میتوانند به سایت «میلاد تیکت» مراجعه کنند. حمید حسن خانی کارگردانی و علیرضا کوهفر تهیه کنندگی کنسرت نمایش «راه عشق» را برعهده دارند.
میزبانی «مهمانی ۱۰ کیلومتری» در میدان ولیعصر (عج)
روز دوشنبه ۲۷ تیر همزمان با عید سعید غدیر در طول مسیر مهمانی ۱۰ کیلومتری در میدان ولیعصر (عج) مراسم «نذر اسباب بازی»، اجرای نماهنگ «هدیه اسباب بازی» توسط رضا هلالی و محمدحسین پویانفر، اجرای قطعه غدیر توسط علی اکبر قلیچ و دیگر برنامههای فرهنگی مذهبی برگزار میشود.
دیوارنگاره و نماهنگ
به تازگی دیوارنگاره میدان ولی عصر (عج) و بیلبوردهای شهری به مناسبت عید غدیر توسط «خانه طراحان انقلاب اسلامی» رونمایی شده است. در این اثر هنری جمله «بهترین عید، بهترین هدیه» به همراه تصویر بچههایی که هدیه در دست دارند، دیده میشود. این اثر هنری، بچههای ایران زمین را تشویق به هدیه دادن یکی از اسباب بازیهای خود به کودکان یتیم میکند.
نماهنگ «هدیه اسباب بازی» نیز با صدای رضا هلالی و محمد حسین پویانفر وگروه سرود احسان منتشر شد. این نماهنگ که تولید مرکز موسیقی «ماوا» است با هدف زنده کردن سیره حضرت علی (ع) برای تکریم کودکان یتیم تولید شده است.
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