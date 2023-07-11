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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۳۴

نماهنگ «آئینه خدا» اثری از گروه سرود آوای منتظران قم رونمایی شد

نماهنگ «آئینه خدا» اثری از گروه سرود آوای منتظران قم رونمایی شد

همزمان با عیدالله الاکبر عید سعید غدیر خم نماهنگ «آئینه خدا» به همت گروه نوجوانان سرود و همخوانی آوای منتظران قم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با عیدالله الاکبر عید سعید غدیر خم نماهنگ آئینه خدا به همت گروه نوجوانان سرود و همخوانی آوای منتظران قم رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، حسین اسماعیلی سرپرست گروه سرود و همخوانی آوای منتظران با اعلام این خبر گفت: در لبیک گویی به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اثرگذار بودن تولید نغمات دینی و آئینی برای انتقال مفاهیم اسلامی در سطح جامعه و ایجاد روحیه نشاط و تعالی بین آحاد مردم خصوصاً قشر جوان و نوجوان، گروه سرود آوای منتظران قم وابسته به هیأت منتظر المهدی (عج) اقدام به تولید اثری به مناسبت عید سعید غدیر خم کرد.

وی افزود: در تولید این نماهنگ از آهنگسازان، شاعران و گروه‌های هنری برای خلق این اثر مشورت گرفته شد و در نهایت اشعار علی عابدی، تنظیم علی افسری، ضبط توسط محمد جواد مکرمی در استدیو کوثر تهران صورت گرفت و در نهایت تهیه و تنظیم نماهنگ و تصویربرداری نیز توسط گروه رسانه‌ای مهدیار انجام پذیرفت.

اسماعیلی گفت: نماهنگ آئینه خدا به همت هیأت منتظرالمهدی (عج) و صرفاً با کمک‌های مردمی تولید شده است.

سرپرست گروه سرود آوای منتظران در پایان خاطر نشان کرد: نماهنگ آئینه خدا همزمان با ایام عید سعید غدیر خم از طریق رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری و فضای مجازی از جمله رادیو قرآن، رادیو معارف، رادیو قم و سیمای نور رونمایی شد.

کد مطلب 5833006
فاطمه علی آبادی

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