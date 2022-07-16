به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت: یگانهای ارتش باید فعالیتها و عملیاتهای خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانهای سنگین رژیم کییف علیه غیرنظامیان و زیرساختهای منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیاتهای تهاجمی یگانها و گروههای فعال در حوزههای عملیاتی صادر کرد.
این دستور وزیر دفاع روسیه پس از آن صادر شده که در روزهای اخیر نیروهای ارتش اوکراین شهر «نووا کاخوفکا» در استان جنوبی «خرسون» اوکراین را با دهها راکت و موشک هدف قرار دادند.
بنا بر اعلام ارتش روسیه، گرچه پدافند هوایی موفق شد بسیاری از موشکها را رهگیری کند، گفته میشود در این حملات ۳ نفر کشته و دستکم ۳۸ نفر زخمی شدند. مقامات این منطقه میگویند این موشکها با پرتابگر آمریکایی «هیمارس» پرتاب شدهاند و دادههای موجود نشان میدهد روز قبل از حمله ماهوارههای آمریکایی از این منطقه تصویربرداری کردند.
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