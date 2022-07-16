اردوغان و ماکرون درباره صادرات غلات اوکراین رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ریاست جمهوری ترکیه از گفتگوی تلفنی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور و «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی وی خبر داد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور ترکیه و همتای فرانسوی وی در این تماس تلفنی پیرامون صادرات غلات اوکراین رایزنی کردند.

ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که طی این گفتگوی تلفنی تصمیمات اتخاذشده در اجلاس چهارجانبه استانبول پیرامون غلات اوکراین مورد بررسی قرار گرفت.

طبق اعلام ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این تماس تلفنی به ماکرون اعلام کرد که تصمیمی مبنی بر مدیریت روند صادرات غلات اوکراین از مرکز هماهنگی که در استانبول ایجاد خواهد شد، اتخاذ شده است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود که اجرای سریع این طرح می‌تواند در برقراری امنیت غذایی در جهان سهیم باشد.

لازم به ذکر است که نشست هیئت‌های نظامی ترکیه، روسیه، اوکراین و هیئت سازمان ملل در خصوص انتقال دریایی غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین اخیراً در استانبول برگزار گردید.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، این نشست چهارجانبه در قصر قلندر استانبول برگزار شد.

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه پیشتر در این باره اعلام کرده بود که موضوع صادرات غلات اوکراین با حضور مسکو، کی یف و سازمان ملل پیگیری خواهد شد.

صادارت غلات اوکراین، به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهانی، از زمان آغاز درگیری نظامی در این کشور با اختلال روبرو شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد معتقد است که مذاکرات چند جانبه به منظور حل و فصل اختلافات بر سر صادرات غلات اوکراین زمان بر خواهد بود.