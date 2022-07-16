زاخارووا: سازمان ملل در قبال جنگ اوکراین بی طرف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از موضع گیری سازمان ملل در قبال تحولات شهر وینیتسا اوکراین انتقاد کرد.

«ماریا زاخارووا» در این باره اعلام کرد که دبیرخانه سازمان ملل متحد در اتخاذ موضع متعادل در مورد تحولات شهر وینیتسا اوکراین ناکام مانده است.

این مقام روس درباره اظهارات «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تحولات وینیتسا گفت که برخلاف الزامات مندرج در منشور سازمان ملل، دبیرخانه این نهاد، آنگونه که از آن انتظار می رود، نمی تواند موضعی یکسان اتخاذ کند.یک نهاد بین المللی معتبر، به طور خاص برای کمک به حل و فصل اختلافات طراحی شده است.

زاخارووا در ادامه تاکید کرد: می خواهم به همکاران محترم خود در دبیرخانه سازمان ملل یادآوری کنم که هدف آنها این نیست که در موقعیت های بحث برانگیز جانب کسی را بگیرند. به گفته این دیپلمات روس هدف سازمان ملل تسهیل تلاش ها برای حفظ صلح و ثبات است.

این مقام روس تاکید کرد که سازمان ملل باید از گزارش‌های وزارت دفاع روسیه بداند که حمله به وینیتسا، یک مقر نظامی را هدف قرار داد.

زاخارووا تاکید کرد: به گوترش توصیه می کنیم از اوکراین بپرسد که چرا رژیم کی یف همچنان به ایجاد تأسیسات نظامی در نزدیکی مراکز غیرنظامی ادامه می دهد.