تقویت خطوط مسافری و توسعه اشتغال پایدار در جزیره خارگ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ ضمن تقدیر از تلاشها و خدمات مؤثر مدیریت عملیات عمومی خارگ و همچنین نقشآفرینی شرکتهای نفت و پتروشیمی مستقر در جزیره، بر ضرورت همگرایی همه ظرفیتها برای ارتقای سطح رفاه و خدماترسانی به مردم خارگ تأکید کرد.
فرماندار بوشهر با اشاره به موقعیت ویژه جزیره خارگ در حوزه انرژی و اقتصاد کشور گفت: جزیره خارگ بهعنوان یکی از نقاط راهبردی و حیاتی کشور نیازمند توجه ویژه در زمینههای مختلف بهویژه حملونقل، اشتغال و امور اجتماعی است و این مهم تنها با همکاری صنایع مستقر و دستگاههای اجرایی میسر خواهد شد.
وی تقویت خطوط مسافری و افزایش شناورهای مسافربری را ضروری دانست و اظهار داشت: تسهیل رفتوآمد اهالی و کارکنان جزیره در پایداری فعالیتهای صنعتی نیز نقشی مؤثر دارد.
فرماندار بوشهر همچنین بر لزوم همافزایی با حوزههای فرهنگی و ورزشی جزیره تأکید کرد و افزود: حضور صنایع و نهادهای خدماتی در کنار فعالیتهای فرهنگی و ورزشی میتواند به افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سطح زندگی ساکنان جزیره منجر شود.
مظفری گفت: صنایع حوزه انرژی کشور باید در کنار نقش ملی خود، به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه کنند و با ایجاد زمینههای اشتغال پایدار برای جوانان و ساکنان بومی، به تثبیت جمعیت و توسعه متوازن جزیره کمک نمایند.
