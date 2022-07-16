«تاریخ امیرالمومنین (ع)» به چاپ یازدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «تاریخ امیرالمؤمنین» از آثار مرحوم عباس صفایی حائری پدر مرحوم علی صفاری حائری (عین صاد) بهتازگی توسط انتشارات جمکران به چاپ یازدهم رسیده است.
قصه پرغصه مظلومیت مولا علی (ع)، قصه «مظلومیت انسان» و «غربت اسلام» است. خانهنشینی او، تبیین «خانهنشینی قرآن» و «عزلت ایمان» است. با این مظلومیت و خانهنشینی فقط او نبود که از حق مسلّم خویش محروم ماند، بلکه همه تاریخ بشری از نعمت رهبری و حکومت او بیبهره شدند. مظلومیت علی علیه السلام به تصریح پیامبر اکرم (ص) فقط در دوران زندگی او نیست، شهادت مظلومانهاش، مراسم تکفین و تدفین شبانهاش، قبر دهها سال مخفی ماندهاش، حق کتمان شدهاش، مقامِ ناشناخته ماندهاش، فرزندانِ شهید گشتهاش و شیعیانِ شکنجه دیدهاش، همگی استمرار مظلومیت او هستند.
کتاب «تاریخ امیرالمؤمنین» تلاشی است در نمایاندن گوشهای از ستمهایی که از همان آغاز بر علی علیهالسلام روا داشته شد. محقق این اثر، مرحوم «آیت الله عباس صفایی حائری» کوشیدهاند تا با قلمی ساده و بیپیرایه با استناد به کتابهای اهل تسنّن و با تأکید بر روایات مخالفین پرده از توطئههای دشمنان بردارند و مظلومیت امیرالمؤمنین (ع) را برای آگاهی و هدایت آنان به تصویر کشند.
این کتاب دو جلدی از انتشارت جمکران اکنون به یازدهمین چاپ خود رسیده است. از دیگر آثار مرحوم عباس صفایی حائری پدر مرحوم علی صفایی حائری (عین صاد) که انتشارات جمکران به چاپ رسانده است میتوان به «تاریخ پیامبر اسلام» و «تاریخ سیدالشهداء» اشاره کرد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«عثمان از عمّالش کمک فوری خواست؛ ولی معاویه مصلحت خود را در این میدید که عثمان را یاری نکند تا کشته شود، آنگاه به بهانه خون او بجنگد تا به سلطنت برسد.
این مسلّم بود که عثمان ولایتعهدی را به معاویه نمیدهد، پس چاره معاویه منحصر به کشته شدن عثمان و طلب خون او بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن نامهای به معاویه مینویسد: «تو موقعی عثمان را یاری کردی که برای تو فایده داشت و در موقعی که نتیجه یاری به نفع عثمان بود، او را رها نمودی».
حقاً که تمام مطلب در همین دو جملهای است که حضرت به معاویه اشاره فرمود، میدانست که عثمان گرفتار شورشیان است و کمک میخواهد بااینحال چرا خودش برای نجات او به سمت مدینه نیامد؟»
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