حمله روسیه به اوکراین و تبعات آن در فرهنگ دیپلماسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره تیر و مرداد مجله فرهنگ دیپلماسی منتشر شد. سخن سردبیری مجله با عنوان «طلوع یا غروب دیپلماسی» با این جمله شروع میشود که «دولت سیزدهم در دو راهی روشنی قرار گرفته ولی قدرت لازم برای تصمیمگیری انتخاب مسیر را ندارد. برجام تنها راهحل مشکلات بغرنج و پیچیده کشور شده و بیتصمیمی و طولانی کردن مذاکرات، بهترین عملکرد دولت در طول یک سال گذشته برای راضی نگه داشتن همه ذینفعان و بازیگران شده است…»
در حوزه سیاست بین الملل با محوریت بر حمله روسیه به اوکراین و تبعات منطقهای و جهانی آن مصاحبهها و یادداشتهایی از محمود دلفانی، مهدی فاخری، بابک تقوایی، فیلان چاترجی، فرزانه مصطفیجوکار و مهدی امیری میخوانید.
در حوزه سیاست خارجی با تمرکز بر هویت و دیپلماسی مصاحبهها و یادداشتهایی از حسن بهشتی پور، پیرمحمد ملازهی، رحمن قهرمانپور، محمد علی دستمالی و فاطمه کلانتری منتشر شده است.
در بخش دیپلماسی آموزشی با تمرکز بر آموزش عالی و فناوری و روندهای نوظهور آموزشی فرهاد بلاش، فرهود پورمهرام و میترا تیموری و در بخش دیپلماسی علم و فناوری مصاحبه مفصلی با یاسمن فرزان و محمدمهدی شیخ جباری از نخبگان فیزیک کشور در خصوص نبود آمادگی لازم برای دیپلماسی علمی در کشور صورت گرفته و یادداشتی از زهرا شریفزاده در خصوص تأثیر هوش مصنوعی بر دیپلماسی عمومی نگاشته شده است.
در حوزه دیپلماسی فرهنگی مصاحبهها و یادداشتهایی از فریدون مجلسی، مریم خالقینژاد، محسن روحی صفت و مبارکه صداقتی خواهید خواند.
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