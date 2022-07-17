نوسان در موج هفتم کرونا/ زنگ خطر افزایش بستری ها

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم تیرماه ۱۴۰۱، موارد بستری به ۱۴۷۱ مورد رسیده که این رقم در هفته قبل از آن ۵۹۱ مورد ثبت شده است.

همچنین موارد مثبت شناسایی شده سرپایی از ۳۲۶۰ مورد در هفته دوم به ۹۳۴۹ مورد در هفته سوم تیرماه و فوتی‌ها نیز در کل کشور از ۱۸ نفر در هفته دوم به ۴۰ نفر در هفته سوم تیرماه افزایش یافته است.

این روند صعودی آمار کرونا در حالی اتفاق افتاده است که در بعضی از روزها، شاهد سیر نزولی آمار هستیم و برخی روزها نیز به شدت افزایش می‌یابد.

در ۲۴ تیر ماه، آماری که وزارت بهداشت منتشر کرد، نشان داد که ۲۷۰۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شده‌اند که ۵۳۲ نفر از آنها بستری شدند.

این در حالی است که در ۲۳ تیر ماه، ۴۷۷۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شده‌اند که ۵۶۵ نفر از آنها بستری شدند.

در ۲۲ تیر ماه، آمار وزارت بهداشت، از شناسایی ۵۲۳۴ بیمار جدید و ۶۴۵ مورد بستری حکایت داشت.

عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با عنوان این مطلب که این هفته نسبت به هفته گذشته ۲.۵ برابر تعداد بستری‌های کرونایی و ۴۰ درصد تعداد فوتی‌های هفتگی افزایش داشته است، افزود: دو هفته‌ای است که روند افزایش میزان ابتلاء، مراجعات سرپایی به بیمارستان‌ها و افزایش بستری‌ها را شاهد هستیم.

بنابر گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت، تعداد افراد بستری ٣٨٠٠ نفر و بستری در آی سی یو نیز ٦٨٠ نفر است.

در همین حال، آمار ۲۱ تیر ماه نیز نشان می‌دهد که ۵۰۰۰ بیمار جدید در کشور شناسایی شدند که ۵۴۱ نفر از آنها بستری شدند.

این آمار در ۲۰ تیر ماه، ۳۵۸۸ بیمار جدید و ۴۰۶ مورد بستری بوده است.

با نگاهی به آمار روزانه کرونا در کشور، مشاهد می‌کنیم که موارد ابتلاء با نوسان همراه بوده است. اما نکته حائز اهمیت آمار، موارد بستری است.

به طوری که از ۴۰۶ مورد بستری در ۲۰ تیر ماه، به عدد ۵۳۲ نفر بستری در ۲۴ تیر ماه افزایش یافته است.

بر اساس تجربه‌ای که از موج‌های قبلی کرونا در کشور داشته‌ایم، فاصله بین بستری تا مرگ و میر، حدود ۲ تا ۳ هفته است. یعنی اگر قرار بر سیر صعودی بستری‌ها باشد، میزان فوتی‌ها در هفته بعد، به مراتب افزایش خواهد یافت.

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