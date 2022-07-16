افتتاح خط تولید اتصالات سیستم سوخت رسانی خودرو در کلیبر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صابر پرنیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این مراسم اظهار کرد: در منطقه‌ای هستیم که امروز یک اشتغال برابر صد اشتغال در تهران است.

وی ضمن تشکر از مدیران هلدینگ رایزکو گفت: این منطقه فرصت دارد توسعه پیدا کند و من هم از فرصت استفاده می‌کنم و استدعا دارم که مدیران این مجموعه حتماً نگاه ویژه‌ای به توسعه هوراندپلاستیک داشته باشند، این واحد مرکز تلاش و کوشش است.

پرنیان همچنین به کارکنان و پرسنل این شرکت تبریک گفت و افزود: به متخصصین و مدیران هوراند پلاستیک که تلاش کردند و افتخار بزرگی برای کشور ایجاد کردند و نشان دادند که این منطقه ظرفیت دارد و ما هم باید بسترها را آماده کنیم و موانع را رفع کنیم تبریک می گویم.

به گفته رئیس سازمان صمت استان آذربایجان شرقی، می‌بایست اولویت ما سرمایه‌گذاری در این مناطق باشد، در استان‌ها کارهای ویژه ای انجام می‌شود، هم اکنون ۲۶ مگا پروژه داریم که همه تکمیل کننده زنجیره هستند و اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.

پرنیان با ذکر این‌که آذربایجان‌شرقی در خودروسازی تجاری رتبه نخست کشور را دارد، یادآور شد: آذربایجان‌شرقی در قطعه‌سازی جزو قطب‌های مهم کشور است، امیدواریم تا پایان سال‌جاری تولید و بومی‌سازی دومین قطعه صنعت خودروسازی کشور در شهرستان کلیبر تحقق یابد.

هوراند پلاستیک کلیبر یک پتانسیل مهم در تولید و اشتغالزایی در منطقه است

حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم گفت: دامنه تحریم‌ها مسائلی در گردش مالی و منابع مالی ما ایجاد می‌کند اما ملت ما ثابت کرده است که در همه این مشکلات با تکیه بر عمق دیرینگی که ریشه در تاریخ ما داشته است عبور کرده و ملتی که از این سختی‌ها عبور کند به مدد بزرگ مردانی که دل در گرو سرزمین خود دارند، محقق شده است.

وی اظهار کرد: قطعاً باید از جناب آقای صمدی بزرگ باید یادی کنم که هدف ایشان حمایت از سرزمین و دفاع مقدس و ماندن و جنگیدن و آینده‌سازی بوده و هست.

حاتمی ادامه داد: باید از تمام ظرفیت‌های منطقه به نفع توسعه و پیشرفت استفاده کنیم و وجود شرکت تولیدی هوراند پلاستیک کلیبر یک پتانسیل مهم در تولید و اشتغالزایی در منطقه است و باید از سرمایه گذاران در این بخش تجلیل شود.

حاتمی در پایان پتانسیل‌های منابع طبیعی، انسانی و چشم انداز شهرستان کلیبر را برای سرمایه گذاری بسیار مناسب برشمرد و از سرمایه گذاران بخش خصوصی خواست در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان کلیبر از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

شاهد پیشرفت بیشتر هوراندپلاستیک خواهیم بود

میرحسین بهادری فرماندار شهرستان کلیبر نیز به عنوان مهمان بعدی مراسم ضمن ابراز امیدواری از این‌که ناحیه صنعتی شهرستان کلیبر بتواند به یکی از مولفه‌های تولید در سطح استان آذربایجان شرقی تبدیل شود اظهار کرد: طی بازدیدی که اخیراً از این مجموعه داشتم تمامی فعالیت‌ها به سمت صنعتی شدن رفته است و انشالله سالیان نزدیک شاهد پیشرفت هر چه بیشتر هوراندپلاستیک باشیم.

فرماندار شهرستان کلیبراضافه کرد: این طرح برای شهرستان محروم و مرزی کلیبر اشتغال ایجاد کرده و نزدیک به ۱۲۰ نفر در این طرح مشغول به کار هستند و با این افتتاح این مجموعه ۱۱۵ نفر دیگر هم به اشتغال شهرستان افزوده می‌شود.

تولید محصول داخلی باید حمایت شود

در انتهای این مراسم محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به اینکه موفق به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی قطعات خودرو شده‌ایم و در تلاش هستیم تا این عدد را به ۹۰ درصد برسانیم

ابراز امیدواری کرد: تامین‌کنندگان در خودروسازی‌ها باید تولیدکنندگان قطعات را حمایت کنند و اگر محصولی در داخل کشور تولید می‌شود مورد حمایت قرار گیرد تا زمینه رشد تولیدکنندگان بیش از پیش فراهم شود.

به گفته وی، در حال حاضر مشکل واحدهای تولیدی ما نقدینگی است. بانک‌ها هم آماده پرداخت نقدینگی هستند. راه حل ساده ایجاد ال سی داخلی برای شرکت‌های قطعه سازی است تا قطعه ساز با آرامش خاطر تمام برای ارتقای کیفیت تلاش کند.

شمارش معکوس برای راه‌اندازی خط تولید لوله ترمز در هوراند

احمدرضا صمدی مدیرعامل هلدینگ رایزکو در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه این پروژه بالغ بر ۲.۵ تا ۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری داشته است و قرار بر این بود که ۶ سال قبل با همکاری یک شرکت معتبر خارجی انجام شود گفت: اما به دلیل تحریم‌ها متوقف شد، با این وجود پس از آن مهندسین ما در هوراند تلاش کردند تا دانشی که به سختی در دنیا تولید می‌شود، ایجاد و در کلیبر پیاده‌سازی کنند.

وی ضمن تشکر از تیم مهندسی هلدینگ رایزکو و تمامی تلاشگران شرکت هوراندپلاستیک نوید راه‌اندازی خط تولید دیگری در این سایت تولیدی در آینده نزدیک را داد که با سرمایه‌گذاری حدود چهار میلیون یورو جهش بزرگی در تولید لوله‌ترمز خواهد بود تا به این ترتیب جزو اولین‌های تولید لوله ترمز در ایران باشیم.

صمدی این دستاورد را مرهون تلاش و زحمات مهندسین خانواده بزرگ رایزکو دانست و ابراز امیدواری کرد: پروژه‌های بزرگ دیگری نیز در شهرستان کلیبر افتتاح شود.

گفتنی است هوراند پلاستیک از زیرمجموعه‌های هلدینگ رایزکو به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در آذربایجان شرقی فعالیت خود از سال ۸۹ آغاز کرده و در حال حاضر با افتتاح خط تولید دانش‌بنیان و استراتژیک اتصالات سیستم سوخت‌رسانی (کوئیک کانکتور) سهم به‌سزایی در کاهش ارزبری دارد.

این اتصالات انتقال سوخت و بخارات آن و همچنین اتصال لوله‌های قسمت‌های مختلف شامل لوله مجموعه باک، لوله‌های زیر بدنه خودرو و لوله‌های کابین موتور را به یکدیگر انجام می‌دهد. این قطعه عملکرد مناسبی در تمامی شرایط محیطی بدون هر گونه نشتی سیال سوخت، قابلیت قرارگیری در برابر انواع ضربه‌ها را دارد و دارای عملکرد با حفظ تمامی الزامات جهانی ایمنی و محیط زیستی است.