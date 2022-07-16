عربستان آسمانش را به روی اسرائیل گشوده و ملت یمن را محاصره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن هرگونه تلاش ها برای عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی را به منزله خیانت بزرگ به امت و موضوع عادلانه فلسطین برشمرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه شورای عالی سیاسی یمن آمده است: ما طرح ها و امتیازات زیادی را در راه کاهش درد و رنج ملت یمن ارائه کردیم و از ائتلاف متجاوز خواستیم که برای صلح تلاش کند اما هیچ فایده ای نداشت. کشورهای متجاوز همچنان به محاصره و مانع تراشی بر سر ورود کشتی ها به بندر الحدیده ادامه می دهند و در حالی که آسمان خود را به روی دشمن اسرائیلی گشوده اند همچنان و بدون هیچ توجیهی و به صورت ظالمانه و در ارتکاب یک جنایت جنگی واضح و علنی در مقابل دیدگان جامعه جهانی بر بستن حریم هوایی و فرودگاه های یمن پافشاری می کنند.

این بیانیه تمام آزادگان امت اسلامی را به همکاری مشترک و تلاش برای ناکام گذاشتن نقشه های فاجعه بار و تلاش های رژیم صهیونیستی که به دنبال خوار و خفیف ساختن بیشتر ملت ها است، فرا خوانده است.

شورای عالی سیاس یمن همچنین دخالت های خارجی در امور داخلی یمن را مهمترین مانع در مسیر دستیابی به صلح در این کشور برشمرد.

این بیانیه می افزاید که دستیابی به صلح در یمن نیازمند اراده واضح و جدی و آمادگی عملی از سوی کشورهای متجاوز برای احترام به حاکمیت و استقلال یمن و اقدام عملی در راستای توقف تجاوز و محاصره و پایان دادن به اشغالگری و تمام اشکال حضور نظامی در یمن است.