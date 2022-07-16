علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: بررسی طرح تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای اجتماعی در دستورکار کمیسیون قرار داشت.
وی بیان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس پیش نویس این طرح را تهیه کرده و امروز کلیات آن بررسی شد. کارگروه مربوطه موظف شد تا روی جزئیات این طرح کار کند تا طی دو هفته آینده این طرح را به صحن کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیاورد.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدد مراجع و دستگاههای مختلف برای صدور مجوز از جمله مشکلات تشکلهای مردم نهاد است که در این طرح به دنبال آن هستیم یک مرجع مسئولیت صدور مجوز را بر عهده داشته باشد و نظارت بر مجموعه تشکلهای مردم نهاد در اختیار یک مرجع قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور هم امروز انتخاباتی در صحن کمیسیون انجام شد و ۴ کاندیدا برای اخذ رأی به صحن علنی معرفی شدند. بر اساس رأی اعضای کمیسیون، بنده، مالک شریعتی، محمدرضا صباغیان بافقی و عبدالحسین روحالامینی به صحن مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند.
حدادی گفت: با رأی نمایندگان در نهایت ۲ نفر از بین این کاندیداها به عنوان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب میشوند. انتخابات نماینده ناظر مجلس در این کمیسیون هر دو سال یکبار در صحن مجلس انجام میشود.
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