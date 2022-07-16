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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۱

حدادی در گفتگو با مهر اعلام کرد؛

بررسی طرح تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در کمیسیون شوراها

بررسی طرح تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در کمیسیون شوراها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: طرح تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی در جلسه امروز این کمیسیون بررسی شد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: بررسی طرح تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی در دستورکار کمیسیون قرار داشت.

وی بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش نویس این طرح را تهیه کرده و امروز کلیات آن بررسی شد. کارگروه مربوطه موظف شد تا روی جزئیات این طرح کار کند تا طی دو هفته آینده این طرح را به صحن کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیاورد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدد مراجع و دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوز از جمله مشکلات تشکل‌های مردم نهاد است که در این طرح به دنبال آن هستیم یک مرجع مسئولیت صدور مجوز را بر عهده داشته باشد و نظارت بر مجموعه تشکل‌های مردم نهاد در اختیار یک مرجع قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور هم امروز انتخاباتی در صحن کمیسیون انجام شد و ۴ کاندیدا برای اخذ رأی به صحن علنی معرفی شدند. بر اساس رأی اعضای کمیسیون، بنده، مالک شریعتی، محمدرضا صباغیان بافقی و عبدالحسین روح‌الامینی به صحن مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند.

حدادی گفت: با رأی نمایندگان در نهایت ۲ نفر از بین این کاندیداها به عنوان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب می‌شوند. انتخابات نماینده ناظر مجلس در این کمیسیون هر دو سال یک‌بار در صحن مجلس انجام می‌شود.

کد مطلب 5539865
زهرا علیدادی

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