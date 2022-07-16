به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعد از ظهر شنبه در بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: زحمات و خدمات بسیار مطلوبی از سوی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بخصوص در حوزه درمان ارائه می‌شود و بر خود لازم می‌دانستم با حضور خود و تبریک روز و هفته تأمین اجتماعی از زحمات و خدمات آنان تشکر و قدردانی نمایم.

وی افزود: امروز با حضور در بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد شاهد زحمات و خدمات کارکنان آن بیمارستان هستیم و علیرغم وجود محدودیت‌ها، خدمات خوبی ارائه می‌شود.

نماینده مردم چهارباغ، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس بیان داشت: کمبودهایی در منطقه غرب استان البرز داریم که از مهمترین آن کمبود بیمارستان و مراکز بستری، امکانات و تجهیزات و پزشکان متخصص است که به جد پیگیر رفع این مشکلات هستیم.

حدادی گفت: مشکلاتی در خصوص فضای بیمارستان وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده مجوز احداث یک بیمارستان در شهر هشتگرد فراهم شده است که امیدواریم با پیگیری مدیریت درمان استان البرز و دیگر مسئولین شهرستان، بتوانیم تا یک ماه آینده عملیات کلنگ زنی و احداث بیمارستان را آغاز نمائیم.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که خدماتی در شأن مردم این منطقه ارائه شود و قطعاً یکی از اولویت‌های اصلی ما این است که این بیمارستان را راه اندازی نمائیم. با توجه به جمعیت بالای بیمه شدگان شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ، علاوه بر بیمارستان هشتگرد، مجوز احداث یک پلی کلینیک تخصصی در نظرآباد نیز گرفته شده است که در زمین تحویلی احداث خواهد شد و امیدواریم با احداث بیمارستان در هشتگرد و پلی کلینیک تخصصی در نظرآباد شاهد خدمات دهی مطلوبی به بیمه شدگان و مردم منطقه باشیم.

توسعه خدمات درمانی در ساوجبلاغ و نظرآباد

در ادامه این بازدید داریوش طاهرخانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز نیز ضمن تشکر و قدردانی از حضور حدادی اظهار داشت: یقیناً حضور نماینده مردم شهرستان‌های چهارباغ، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی در بیمارستان هشتگرد و بازدید از بیمارستان دلگرمی کادر درمان را فراهم می‌نماید و لازم می‌دانم از توجه ویژه ایشان به حوزه تأمین اجتماعی سپاسگزاری نمایم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز در خصوص توسعه خدمات درمانی در شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد گفت: با پیگیری‌هایی که در سال‌های اخیر توسط نماینده مردم شریف شهرستان‌های چهارباغ، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی انجام شد، خوشبختانه در سال گذشته مصوبه احداث بیمارستان در هشتگرد عملیاتی و مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و هم اکنون منتظر تحویل زمین از سوی شهرداری هشتگرد به منظور احداث بیمارستان هستیم.

وی افزود: هم اکنون کارکنان بیمارستان با تمام توان خود در حال ارائه خدمت هستند و میزان رضایتمندی از عملکرد در سطح بسیار مطلوب قرار دارد و یقیناً با احداث بیمارستان در فضای مناسب شاهد ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم منطقه خواهیم بود. دکتر طاهرخانی همچنین در خصوص ساخت پلی کلینیک تخصصی در شهرستان نظر آباد نیز اظهار داشت: در حال حاضر یک درمانگاه به صورت دو شیفت صبح و عصر در شهر نظر آباد در حال ارائه خدمات درمانی می‌باشد، که خوشبختانه احداث یک پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی نیز در دسترس قرار گرفته که دو قطعه زمین معرفی و در حال انجام کارشناسی حوزه درمان است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز در بخش دیگری از سخان خود گفت: شهرستان‌های غرب استان البرز با محرومیت‌هایی در حوزه درمان روبرو هستند و علاوه بر جمعیت بیمه شدگان و مستمری بگیران این شهرستان‌ها، در ایام تعطیل جمعیت زیادی به واسطه هوای مطلوب منطقه، به این شهرستان‌ها مسافرت داشته و گاهاً این افراد نیاز به خدمات درمانی پیدا می‌کنند، که این موارد مهم نیازمند نیاز به مراکز درمانی را بیش از پیش در منطقه دارد.

طاهرخانی افزود: ما خوشحال هستیم که در روزهای تعطیل، بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد با تمام توان در حال ارائه خدمات می‌باشد و هم اکنون در این بیمارستان جراح عمومی، متخصص بیهوشی، متخصص جراحی زنان و همه کادر تخصصی بصورت مقیم حضور دارند تا بتوانند به بهترین حالت ممکن خدمات درمانی ارائه نمایند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که «باید تلاش کنیم بیمار جز درد و رنج بیماری اش، ناراحتی دیگری نداشته باشد» گفت: تمام تلاش ما در حوزه درمان تأمین اجتماعی این است که بتوانیم طوری حرکت کنیم که خدمات را برای افراد جامعه مهیا نمائیم و بیمه شدگان دغدغه‌ای در زمان بیماری نداشته باشند.