به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور فنلاند بر این باور است که ترکیه همچنان برای پیوستن این کشور و سوئد به ائتلاف ناتو مصمم نیست.

«سائولی نینیستو» رئیس جمهور فنلاند روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً ترکیه آخرین کشوری است که پروتکل های ویژه الحاق فنلاند و سوئد به ناتو را تصویب می کند.

رئیس جمهور فنلاند در مصاحبه با یک رسانه ای این کشور، با اشاره به تصویب این پروتکل ها در برخی کشورهای عضو ناتو گفت که تصویب هایی که شاهد بودیم خیلی سریع صورت گرفت. تصور می کنم که در طول تابستان به طور منظم خبرهای مثبتی (در این باره) منتشر خواهد شد.

نینیستو، با یادآوری مخالفت طولانی مدت ترکیه با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، تاکید کرد که در عین حال، ترکیه احتمالاً آخرین کشور در این فهرست (کشورهای تصویب کننده الحاق) خواهد بود.

رئیس جمهور فنلاند با این حال ابراز امیدواری کرد که نزدیک شدن احتمالی ترکیه و روسیه تاثیری بر روند پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو نخواهد داشت.

به‌دنبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اوایل سال جاری میلادی، سوئد و فنلاند مدعی شدند که پیوستن به ناتو ضرورت داشته و سنت دیرینه بی‌طرفی خود را زیرپا گذاشتند. دولت‌های هر دو کشور اعلام کرده‌اند که آنها در خاک خود مجبور به میزبانی از پایگاه‌های ناتو یا تسلیحات هسته‌ای نیستند. این تصمیم در ابتدا با مخالفت ترکیه روبرو شد، اما پس از نشست اخیر ناتو در مادرید آنکارا رضایت به شروع روند عضویت دو کشور در ائتلاف ناتو داد.

پروتکل های الحاق دو کشور مذکور به ناتو باید توسط پارلمان هر ۳۰ کشور عضو تصویب شود تا هلسینکی و استکهلم بتوانند شامل بند دفاع متقابل ناتو مبنی بر اینکه حمله به یک عضو برابر با حمله به همه اعضا است، شوند.تصویب این پروتکل ها ممکن است تا یک سال طول بکشد

تا روز جمعه، ۱۵ کشور از ۳۰ کشور عضو ناتو درخواست فنلاند و سوئد در این ائتلاف نظامی را تایید کرده اند.