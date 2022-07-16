به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن‌پور عصر شنبه در همایش اصناف و بازاریان اردبیل اظهار کرد: در ایام کرونا بازاریان و اصناف جهادی در صحنه حاضر شده و از نظام و مردم به شایستگی حمایت کردند.

وی تلاش گروه‌های جهادی در تولید و توزیع ماسک، مواد ضد عفونی و سایر اقلام مردم را در قالب کمک‌های مؤمنانه یادآور شد و تصریح کرد: ۱۰ میلیون دلار ماسک به خارج از کشور صادر کردیم و هم اکنون نیز ظرفیت تولید و عرضه محصولات بهداشتی متنوع مرتبط با کرونا را داریم.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان به حذف ارز ترجیحی به عنوان حرکت انقلابی دولت مردمی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور برای ریشه‌کنی فساد در این حوزه آبروی خود را در طبق اخلاص گذاشته و سعی دارد تا شجاعانه در مراحل مختلف اجرای این طرح را با همکاری اصناف و بازاریان انجام دهد تا مردم به تدریج آثار ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

حسن‌پور افزود: هر چند در شرایط کنونی برخی مشکلات و نارسایی‌ها را به دنبال اجرای این طرح شاهد هستیم اما این حرکت شجاعانه دولت ستودنی است و قطعاً زمینه‌ساز رفع مشکلات و آسیب‌های حوزه اقتصادی خواهد بود.

وی بازاریان و اصناف را سنگرداران اصلی این حرکت و فعالان خط مقدم در حفظ آرامش بازار توصیف کرد و ادامه داد: هر چند بازاریان از پرداخت مالیات ناعادلانه ناراضی هستند اما با رایزنی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم تا دغدغه اصناف را در این حوزه برطرف کرده و به نوعی به ثبات اقتصادی و درآمدی آنها کمک کنیم.

حسن‌پور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به هیچ وجه دریافت مالیات غیرمتعارف را درست نمی‌دانیم و این خود عاملی برای خروج سرمایه‌ها از کشور است و از دولت خواستیم به صورت کارشناسی پرداخت مالیات را برای گروه‌های مختلف اصناف و بازاریان در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: نباید به خاطر اجحاف مالیاتی، واحدهای صنفی کوچک در محلات و کوچه‌های شهر ما تعطیل شوند بلکه بهتر است رونق تولید، توزیع و عرضه را در بازار شاهد باشیم.

حسن‌پور ضرورت تأمین نیازمندی کشورهای مختلف به ویژه کشور روسیه را یادآور شد و بیان کرد: واحدهای صنفی تولید پوشاک ما که ۹۷ درصد آنها کوچک و متوسط هستند، به راحتی می‌توانند بخش عظیمی از نیاز بازار روسیه را تأمین کنند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دولت با اصلاح قانون درج قیمت کالا در روی آنها سعی دارد تا قیمت مصرف‌کننده را نیز درج کند تا مشکل به وجود آمده در بازار و دغدغه‌ها و نگرانی‌ها برطرف شود.

حسن‌پور حل مشکل نان را نیازمند تدبیر مناسب مسئولان و تقویت نظارت‌ها برشمرد و تصریح کرد: امیدواریم با اجرای طرح نظارت هوشمند در این زمینه از مبدأ تا مقصد تولید کالاها و سایر محصولات مورد رصد و پایش قرار گیرد.

در این همایش رئیس اتاق اصناف اردبیل نیز به فعالیت ۱۱۷ اتحادیه و ۲۵ هزار واحد صنفی در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: خواسته اصلی ما اجرای تبصره هفت ماده ۷۲ قانون است تا بخشی از جرایم تعزیراتی و اصناف اختصاص پیدا کند.

مسعود ناصری راد به حل نشدن تبصره یک ماده ۲۲ در ارتباط با کنار گذاشتن پیشکسوتان در عرصه انتخابات اتحادیه‌ها اشاره کرد و افزود: امیدواریم بودیم این قانون اصلاح شود اما تاکنون مجلس و دولت در این زمینه اقدامی نکرده و امیدواریم تصمیم‌گیری‌های نهایی در این حوزه اعلام شود.

رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان استان اردبیل نیز با بیان اینکه محافظه‌کاری بزرگترین آفت و آسیب را به عرصه مدیریتی وارد کرده است خاطرنشان کرد: اصناف در ایام کرونا بیشترین همکاری را با دولت داشتند اما کمترین همراهی و پشتیبانی را شاهد بودند.

سعید ایرانی جم اضافه کرد: مسئولان به جای برخورد با اصلی‌ترین مبادی قاچاق با صنوف خرد در این زمینه برخورد می‌کنند در حالی که وفور کالا به ارزانی منجر می‌شود و شایسته است مطالبات مردم در زمینه حذف حقوق‌های نجومی و سایر تخلفات و ناهنجاری‌ها در کشور تحقق پیدا کند.

وی بیان کرد: مردم سال‌هاست که دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی را دارند و بهتر است در کنار حل مشکلات کمبود آب، آلودگی هوا و راه آهن اردبیل – میانه که انتظار به حق مردم است بعد از سال‌ها جامه عمل بپوشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف مشکلات مربوط به مالیات، بیمه، برخورد پلیس اقتصادی با انبار کالاها در حد متوسط و بی‌توجهی به کسب و پیشه‌های خرد را از دغدغه‌ها و مشکلات جدی برشمردند.