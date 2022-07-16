ادامه تصمیمات اقتصادی کمیسیون مشترک مجمع برای اصلاح ساختاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر «واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، اجتناب از کسری واقعی بودجه و ناترازی عملیاتی»، «احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» تأکید کردند و در خصوص «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش‌های مختلف از جمله اتمام، واگذاری، مشارکت و حذف» و نیز «شفاف‌سازی و اصلاح ضوابط مربوط به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و رفع تعارض منافع» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محسن رضایی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم و داود دانش‌جعفری از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی در بودجه کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

خاطر نشان می‌شود، جلسات کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم همراه با شورای مجمع تشکیل می‌شود و جمع‌بندی‌های این کمیسیون در شورای مجمع مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.