همه باید مالیات دهند؛ حتی صوری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام خبر شناسایی نحوه فعالیت ۳ شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، گفت: این ۳ شرکت اقدام به معاملات صوری به طرفیت شرکت‌های کاغذی کرده بودند که با توجه به عدم معرفی ذی نفعان اصلی شرکت‌های صوری از طرف شرکت‌های فولادی ۳ گانه، برای این ۳ شرکت پرونده قضائی تشکیل شده و محاسبه مالیات و وصول بدهی‌های معوق شرکت‌های صوری یاد شده، با توجه به تعهد شرکت‌های فولادی در پرداخت بدهی مالیاتی شرکت‌های صوری به استناد ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۳ شرکت فولادی فوق در حال اجراست و هم اکنون پس از وصول اصل مالیات‌ها، در مرحله وصول جرایم قرار دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این ۳ شرکت فولادی در مجموع در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند که پس از رسیدگی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران و تعهد پرداخت، هم اکنون پس از وصول مبلغ ۲۹۶ میلیارد ریال بابت اصل مالیات، مانده اصل و جرایم مالیاتی بابت معاملات صوری به مبلغ ۲,۸۶۴ میلیارد ریال و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز بابت جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت‌های یاد شده در جریان وصول قرار دارد.

منظور اظهار کرد: این مهم با حمایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در صدور احکام نمایندگی و پیگیری مؤثر دادسرای ناحیه ۳۲ (مفاسد اقتصادی) به نتیجه رسیده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی به ویژه فرار مالیاتی شرکت‌های صوری از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی است، گفت: با هوشمند شدن نظام مالیاتی، بخش مهمی از فرارهای مالیاتی شرکت‌های صوری شناسایی شده و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده و اسامی این شرکت‌ها نیز در لیست سیاه سازمان قرار گرفته است.