استودیوهای آمریکایی مقررات کووید را تا پاییز تمدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن کارگردان‌های آمریکا، انجمن بازیگران، اتحادیه بین‌المللی بازیگران تئاتر، اتحادیه تهیه‌کنندگان و چند انجمن دیگر با صدور بیانیه‌های جدید اعلام کردند مقررات فعلی مربوط به کرونا را ادامه می‌دهند.

در بیانیه آمده است: توافقنامه حفظ پروتکل‌ها و حفاظت در محیط کار در برابر کرونا، امکان ادامه پایدار و موفقیت‌آمیز کار را فراهم می‌کند و در عین حال انعطاف پذیری لازم در برابر ماهیت متغیر ویروس را فراهم می‌کند.

از مواردی که در آن تغییر داده شده مساله مربوط به استفاده از سرویس غذاخوری کارکنان است که تاکید شده در سلف سرویس استفاده از ظروف مشترک برای افرادی که به طور کامل واکسینه نشده‌اند مجاز نخواهد بود.

در زمینه سرویس‌های رفت و آمد نیز تغییراتی ایجاد شده و در حالی که گفته شده وسایل نقلیه که می‌توانستند تنها با ۷۵درصد ظرفیت کار کنند؛ می‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند اما باید همه ماسک داشته باشند.

در همین حال گفته شده با توجه به این که کووید دارد به سطح بالای شیوع برمی‌گردد، اگر این روند تا دو هفته دیگر ادامه یابد دستور استفاده از ماسک در فضاهای داخلی دوباره بازمی‌گردد.

توافقنامه جدید بازگشت به کار ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ وضع شد و تا ۳۰ سپتامبر امسال باید دید شرایط تا چه اندازه تغییر می‌کند.

در میان سینمایی‌ها دوباره اخبار ابتلا به کووید مشاهده می‌شود و دنزل واشینگتن جدیدترین چهره‌ای بود که به کووید مبتلا شد و نتوانست در برنامه کاخ سفید برای دریافت مدال شرکت کند.